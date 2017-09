Reforman Ordenanza sobre Mercados y Ferias Municipales

Publicado el: 18 Septiembre, 2017 Hora:2:32 PM

El presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Concesiones y Medio Ambiente del Concejo Municipal de San Cristóbal, Gerardo Rincón realizó mesas de trabajo con las coordinaciones de los mercados municipales y sus expendedores a fin de dar a conocer el proyecto de reforma parcial a la Ordenanza sobre Mercados y Ferias Municipales, y conocer de primera mano las inquietudes y propuestas que tienen para la actualización de esta normativa legal vigente desde 1996.

“Estamos realizando mesas de trabajo en los mercados para iniciar la reforma a esta ordenanza, tratando de que cada uno de los que tengan locales en los mercados municipales conozca la ordenanza y hagan las observaciones correspondientes, porque son ellos quienes día a día viven y sienten el mercado” resaltó Rincón durante las mesas de trabajo realizadas en los mercados La Ermita y La Guayana, donde estuvo acompañado por la concejal Neida Ocariz, los representantes de la Sala Jurídica del cuerpo edilicio, así como trabajadores de su comisión y de la Oficina de Atención Ciudadana. Por los mercados municipales estuvieron sus coordinadores José Casanova y Alix Sánchez; el director de Empresas Públicas de la Alcaldía, Angerso Carrrero, y los representantes de la Cooperativa de Comerciantes del mercado La Ermita y la Asociación Civil de Comerciantes del Mercado La Guayana, Valdemaro Amorocho y María Guadalupe Ferreira, respectivamente.

—No entiendo de verdad que hicieron los concejales desde 1996 a la fecha, porque dejaron que pasara el tiempo y nunca adecuaron esta ordenanza al nuevo ordenamiento jurídico venezolano. Es momento de que esta ordenanza se reformule porque la realidad económica y jurídica es otra. Esta mesa de trabajo con los adjudicatarios busca que conozcan el proyecto de ordenanza para llevarlo a primera discusión el próximo 28 de septiembre, para posteriormente llevarlo a consulta pública y tras cumplir los pasos establecidos, tener una nueva ordenanza que rijan los mercados municipales de San Cristóbal—, subrayó.

Por su parte, el director de Empresas Públicas de la Alcaldía, Angerso Carrrero, felicitó esta iniciativa del cuerpo edilicio de acercarse directamente a los expendedores y escuchar sus planteamientos, y que igualmente desde su Dirección ya han analizado el proyecto de ordenanza y presentarán algunas sugerencias.

—He venido preparando un informe para enviarlo a la Sala Jurídica del Concejo Municipal tras leer con detenimiento la propuesta presentada por el profesor Gerardo Rincón, donde presentó algunas consideraciones, más de forma que de fondo, y pido que se incluyan temas que no están como la incorporación de un levantamiento topográfico de los locales para cobrar los cánones de arrendamiento de acuerdo a los metros cuadrados que tiene cada expendedor en los mercados. Igualmente llamo a revisar el tema sancionatorio para que las multas se cobren en salarios mínimos y no en unidades tributarias, porque en los últimos años ha aumentado la anarquía en los mercados porque no hay temor a las sanciones porque son muy bajas. Por ejemplo una multa de 10 UT son 3 mil bolívares y un salario mínimo son 90 mil, por lo que habría más respeto a la ordenanza si afecta los intereses económicos del expendedor—, subrayó.

Por los expendedores, Valdemaro Amorocho, agradeció la visita de los ediles Rincón y Ocariz a los mercados y que pudieran conocer las múltiples problemáticas que enfrentan día a día, y aseguró que revisarán el proyecto de ordenanza para presentar las observaciones que tengan para mejorar la ordenanza y que se garantice su permanencia en los mercados como principal medio de sustento de sus familias.

Elizabeth Montoya