Prefecto: “Es ilegal e inconsulto aumento del pasaje urbano en 350 bolívares”

Publicado el: 18 Agosto, 2017 Hora:1:46 PM

Luis Osorio, prefecto de San Cristóbal

De manera inconsulta e ilegal la alcaldesa de San Cristóbal Patricia de Ceballos, aprobó el aumento del pasaje urbano en 350 bolívares.

La denuncia corresponde a Luis Osorio, prefecto de San Cristóbal, quien rechazó la medida de la Alcaldía del municipio San Cristóbal, en virtud de un aumento ilegal tomado por las autoridades municipales y no se justifica que en Caracas el pasaje sea más barato que en la capital del Táchira.

“No debería de sorprendernos porque ya estamos acostumbrados a este tipo de artimañas que utiliza la alcaldesa para salirse con la suya, porque sabemos que tras este aumento del pasaje, se ocultan otros intereses económicos”, sentenció.

No se explica el delegado Osorio, porqué no se hizo una reunión previa con el comité de usuarios que nunca fueron consultados si estaban de acuerdo o no con la medida, al igual que a las comunidades organizadas de San Cristóbal.

Ante esta situación Luis Osorio mostró su preocupación porque la decisión impacta negativamente en el bolsillo del usuario, por lo que hizo un llamado de alerta y denunciaron públicamente esta irregularidad por cuanto nunca pasa nada cuando han establecido arbitrariamente estos aumentos desproporcionados.

El prefecto de San Cristóbal solo esperará por una medida del gobierno nacional para cumplir los canales regulares sobre el aumento correspondiente al pasaje urbano establecido para todas las ciudades. “No vamos a permitir que en San Cristóbal desde hoy estén cobrando 350 bolívares porque es ilegal”.

Denuncia del Comité de Usuarios

Destacó Osorio, que hoy están recibiendo del Comité de Usuarios la respectiva denuncia para elevarla a la Defensoría del Pueblo y demás instancias correspondientes para evitar que acciones que afectan al pueblo, las tomen ilegalmente a puerta cerrada en la Alcaldía como si fuera la casa de ellos.

“Rechazamos el aumento del pasaje porque siempre estaremos del lado del pueblo, dejando claro que queremos mejorar la calidad de vida de los transportistas y sus avances, pero no podemos permitir que se convierta en un negocio redondo de las autoridades municipales”, advirtió Osorio.

Representantes de los usuarios manifestaron estar preocupados por el alto costo del pasaje implementado por la Alcaldía de San Cristóbal, pues de forma anárquica los transportistas le expresan a los usuarios al abordar las unidades, que si no pagan el aumento no pueden montarse.

“Nosotros no es que estamos a espaldas de los transportistas porque todos somos pueblo, lo que queremos es que se ejecuten mesas de trabajo donde al transportista se le respeten sus derechos, pero a nosotros como usuarios y a todos los tachirenses también se les respeten”, expresó Olga Valero.

Dijo que a la alcaldesa siempre dice que ella está de parte del pueblo, eso lo ponen en duda porque no llaman a todas las partes, conocedores de la situación país la mejor manera es que cada uno ponga su granito de arena para que todos salgan beneficiados, “nos necesitamos mutuamente todos los días”.

Finalmente Luis Osorio hizo un llamado a la colectividad a no cancelar el pasaje urbano, hasta tanto no haya un pronunciamiento oficial del gobierno nacional.

Laura Escalante