Esposa de José Vicente García exige que se dé fin a su secuestro

Publicado el: 18 Julio, 2017 Hora:8:42 PM

José Vicente García

La esposa del concejal de San Cristóbal y preso político José Vicente García, María Alejandra Rivera, acompañada de la abogada Ana Leonor Acosta, Rosaura Valentini, esposa de Jon Goicoechea y de coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, exigió al Defensor del Pueblo que tome acciones para garantizar que se cumpla la boleta de excarcelación que se otorgó al dirigente de Voluntad Popular. Asimismo, pidió al Ministerio Público que se hagan las averiguaciones contra el responsable del Servicio Bolivariano Inteligencia (Sebin), Gustavo González López, por privación ilegítima de libertad contra el dirigente regional y otros 17 presos políticos.

“Puedo garantizar que mi esposo tiene orígenes humildes, salió del movimiento estudiantil del 2007 y desde entonces ha sido una piedra en el zapato para José Vielma Mora. Por esa misma razón el día de hoy José Vicente García está cumpliendo nueve meses secuestrado, pese a que desde hace siete meses cuenta con una boleta de excarcelación que no ha sido acatada por el Sebin. Al defensor del pueblo le hacemos cómplice del delito de privación ilegítima de libertad de mi esposo y 17 políticos más, porque sabemos que él puede hacer más que un tweet, que puede tomar acciones contundentes para garantizar su libertad. También pedimos al Ministerio Público que tome acciones contra el general González López por privación ilegítima de libertad”.

Por su parte, la abogada defensora del concejal José Vicente García, Ana Leonor Acosta, reiteró la responsabilidad del también general en jefe del Ejército como primer responsable de la violación de los derechos humanos del dirigente naranja. También responsabilizó al vicepresidente Tarek El Aissami por la privación ilegítima de libertad de los 17 presos políticos que hasta el momento se encuentran secuestrados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia pese a tener boleta de excarcelación. “González López es el primer responsable de esta situación, así como el vicepresidente Tarek El Aissami, quién es el máximo encargado de la policía política del régimen”.

Recordó que el concejal del municipio San Cristóbal fue secuestrado por funcionarios del Sebin mientras se dirigía a su trabajo en el cabildo municipal y desde entonces ha sido víctima de reiteradas violaciones a sus derechos humanos. “Hace nueve meses mientras se dirigía al Consejo Municipal José Vicente García fue secuestrado por funcionarios del Sebin para luego mostrarlo a los medios de comunicación con un material que le habían sembrado. El Tribunal decidió fuera de sus competencias privarlo entonces de libertad, comenzando así sus numerosas vejaciones a sus derechos humanos. Pero esto no fue lo peor, porque el tribunal ordenó como sitio de reclusión la sede del Sebin en San Cristóbal, hasta que decidieron trasladarlo de manera irregular al Helicoide sin informar a sus familiares y abogados”.

La penalista explicó que desde entonces el Ministerio Público no pudo encontrar evidencia en contra del concejal y por tanto no presentó su acusación. En ese orden de ideas el martes 16 de diciembre de 2016 el Tribunal de Control otorgó boleta de excarcelación al dirigente de la tolda naranja, que hasta el momento no ha sido acatada por el responsable de la sede del Sebin en El Helicoide Carlos Calderón. “Al defensor del pueblo le exigimos que tomé acciones para que se dé la liberación de José Vicente García. También pedimos que se establezca responsabilidades para que se procese a los responsables de mantener presos a los 17 presos políticos que tienen boletas de excarcelación, entre ellos Yon Goicoechea y los 14 policías de Polichacao”.

Finalmente, el coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, reiteró el llamado a la calle como principal mecanismo para lograr la libertad de todos los presos políticos. “En medio de su desesperación el régimen ha avanzado en los malos tratos y las violaciones de los derechos humanos de los presos políticos. Tenemos el deber con sus familiares y todos los venezolanos de luchar sin descanso hasta conseguir su libertad. José Vicente García es un preso de Vielma Mora, es un preso de Nicolás Maduro y está secuestrado tanto por el encargado de El Helicoide Calderon y por Gonzáles López. Por eso, para lograr la libertad de todos nuestros presos reiteramos la llamada a la hora cero como forma de liberar a nuestros presos”.

