Marquina: Gobierno pretende obligar a la Banca Venezolana a comprar Dueda Inconstitucional

Publicado el: 18 Julio, 2017 Hora:9:13 PM

El Diputado ante la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, denunció este martes que el gobierno de Nicolás Maduro pretende obligar a la banca privada a comprar bonos ilegales, que sólo profundizaran la crisis económica del país.

“La banca privada no se puede prestar para comprar papeles chimbos y permitir que el Gobierno confisque los ahorros de los Venezolanos” señaló el parlamentario durante su intervención en la sesión de este martes.

Marquina pidió emitir una comunicación a toda la banca Comercial del país para recordarle que el Art 312 CN dice que No es exigible al Estado Deuda que No este autorizada por ley y que no debe admitir papeles inconstitucionales que ponen el riesgo el presente y futuro de los venezolanos.

“La pretensión del Ministerio de Finanzas es obligar a la banca privada a comprar estos bonos ilegales ya que No tienen la aprobación de la Asamblea Nacional, lo que se traduce en una violación clara a la Constitución del país”.

Alertó que actualmente no existe la liquidez suficiente en Venezuela y que ahora el gobierno de forma autoritaria pretende sustituir los ahorros de los Venezolanos por bonos ilegales con vencimiento en el 2034 que No podrán ser cobrados a la República.

Aclaró que toda deuda que realice el gobierno sin la aprobación previa del Parlamento Nacional es inconstitucional y no puede ser reconocido por los venezolanos.

El miembro de la comisión de finanzas exhortó al Poder Legislativo a rechazar la novena prórroga del decreto de emergencia económica por considerar que esa medida sólo ha agravado la crisis del país.

“Este decreto de emergencia económica necesita de aprobación parlamentaria, ya que se ha agrava la economía por prácticas inconstitucionales. Maduro insiste en seguir con mismas medidas que han llevado a la inflación a más de 900% y una caída de 12% del Producto Interno Bruto”. Finalizó.