Guaidó: a quienes hoy protestan no pido disciplina ni paciencia, sino organización

Publicado el: 18 Julio, 2017 Hora:8:58 PM

Durante la sesión parlamentaria de este martes 18 de Julio en la Asamblea Nacional, el Diputado Juan Guaidó se dirigió a los ciudadanos que salieron a protestar en las calles el día de hoy, “No voy a pedir disciplina, porque yo me formé en la lucha estudiantil que era irreverente. No voy a pedir paciencia a un país que se muere de hambre. Pero sí voy a pedir organización, porque ya vimos lo que somos capaces de hacer con organización”.

El parlamentario y también Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional dijo con relación a la jornada del pasado 16 de julio que no solamente se ganó en participación, sino que el mundo entero se pintó de tricolor, razón por la que hoy decenas de países avalan este proceso y han expresado su solidaridad con Venezuela.

“Muchos hablaban de fiesta democrática. No hay fiesta en un país que se muere de hambre. No hay fiesta en un país que vive en dictadura. No hay fiesta en un país que no tiene medicamentos. Pero esa energía, ese optimismo, se llama esperanza. Que recobramos la moral como país, la dignidad. y que esa fe que teníamos, el Domingo se transformó en convicción pura”, dijo Guaidó.

El diputado aseguró que “hoy se puede decir con entereza que se está gestando la nueva independencia de Venezuela”.

Nota de Prensa