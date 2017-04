Concejales denuncian persecución del gobierno a dirigentes de Primero Justicia

Publicado el: 18 Abril, 2017 Hora:4:24 PM

Concejal Manuel Castro, dirigente de Primero Justicia.

En horas de la mañana de este martes el Concejo Municipal de San Cristóbal, aprobó en sesión ordinaria por unanimidad de los ediles capitalinos un acuerdo para manifestar el apoyo al partido político Primero Justicia, luego de las presuntas amenazas realizadas por el Gobierno Nacional a los militantes de la tolda amarilla a nivel nacional.

La propuesta fue elevada ante la plenaria de este cuerpo edilicio, por la concejal Yosmar González quien a su vez agregó “estamos del lado de la Constitución por ello queremos solicitar este acuerdo de contundente rechazo contra esta persecución, porque hoy la fracción política Primero Justicia está siendo perseguida ferozmente por el Gobierno Nacional, de forma reiterada por cadenas de televisión ordenadas por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minci), donde se señala a tres de nuestros diputados nacionales, miembros de la Secretaria de la organización en Caracas”.

Resaltó además que el partido Primero Justicia desde el Táchira rechaza estas persecuciones y acusaciones que el Gobierno Nacional ha iniciado en contra de esta fracción política, por lo que reiteró “este 19 de abril habrá una marcha, la cual no debe ser una marcha más, porque alzaremos nuestra voz en nombre de un pueblo que no tiene comida, medicinas, donde hay familias exiliadas, una juventud que no tiene aliciente o no puede vislumbrar una luz a futuro en este país”.

-La marcha de este 19 de abril es totalmente pacifica, enmarcada dentro del contexto que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual significa que marcharemos en paz pero haciendo uso del derecho a la protesta, marcharemos por los presos políticos, sus familias, estudiantes y por los muertos de este país a manos de este régimen-, agregó Yosmar González.

Por su parte el concejal por Primero Justicia Manuel Castro manifestó su rechazo a los mencionados actos de persecución que sufre su militancia “hoy vemos también como nuestros dirigentes a nivel nacional están siendo perseguidos y detenidos por este Gobierno Nacional, que se ha convertido en un gobierno torturador atrapando a jóvenes no mayores de veinte años, para luego televisar las torturas psicológicas a estos jóvenes de Primero Justicia”.

Castro dejó conocer que “los dirigentes juveniles de la tolda amarilla fueron presuntamente sometidos y obligados a dar declaraciones producto de la presión que los organismos de seguridad ejercieron sobre ellos, por ello rechazamos como cruelmente el torturador expone a su torturado en una cadena de radio y televisión, para crear una imagen negativa de un partido que ha trabajado por la mejora y bienestar del país”.

Agregó que “el torturador ya lo dijo en cadena nacional, que no le temblaría el pulso para meter preso a quien fuera, y esto incluye a todos los militantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que luchamos por la paz en el país, y sabemos que por un arrebato o tema de conveniencia pueden llevarse detenido a cualquier militante, con el propósito de crear distracción y zozobra en la dirigencia política, que hoy busca el cambio de este gobierno, el cual ha sido el administrador de la mayor bonanza petrolera, pero también administró la mayor época de hambruna en el pueblo venezolano”.

Por su parte, el concejal Jesús Salcedo mencionó en su derecho de palabra que “también solicito que en este acuerdo se anexe la agresión que asumimos como posición personal del señor Alejandro Feo La Cruz en el estado Carabobo, hacia los dirigentes de Proyecto Venezuela, en especial al diputado del Consejo Legislativo Julio Rivas, a quien señala de estar armando guarimba, generando caos y violencia para tumbar al régimen”.

-No creo que este sea el discurso de un aspirante a alcalde y gobernador del estado Carabobo, es por ello que desde Proyecto Venezuela rechazamos también estás acusaciones, y nos solidarizamos con Primero Justicia y Voluntad Popular, así como también con el concejal José Vicente García que debería estar aquí hoy incorporado en plenaria- agregó Jesús Salcedo.

En este sentido el presidente del Concejo Municipal Alexis Vivas, acentuó que “vemos cómo el Gobierno Nacional cada día maniobra para responsabilizar a los dirigentes que piensan distinto en este país. Desde hace cuatro años ha habido una arremetida contra Voluntad Popular deteniendo a Leopoldo López, Daniel Ceballos, José Vicente García, Delson Guarate y demás dirigentes de la tolda naranja en todo el país, así como también de otras organizaciones políticas”.

Como máxima autoridad del cuerpo edilicio capitalino aseveró que “nos solidarizamos con Primero Justicia y rechazamos contundentemente la cadena que hizo el Presidente de la República, quien una vez más utilizó un discurso contradictorio nada alineado con la difícil realidad que vivimos los venezolanos, un discurso acusador y violento contra dirigentes de la Unidad Democrática”.

-Vemos como este gobierno maneja un doble discurso, no hay dinero para hacer elecciones pero sí hay dinero para pagar fusiles y traer armamento al país, vemos como esta dictadura arrecia, de allí que cada día se acerca la hora de acabar con este Gobierno de manera pacífica a través del voto. Reiteramos nuestro apoyo a Primero Justicia, Copei, Acción Democrática, Proyecto Venezuela, deseando que esto pase pronto para que los venezolanos no enfrenten más persecuciones, encarcelamientos, penurias ni arremetidas. Seguiremos en pie de lucha por la libertad de nuestro país-, reiteró el concejal Alexis Vivas.

Finalizó subrayando la concejal Yosmar González que “ayer fue Voluntad Popular con alcaldes presos, diputados exiliados y hoy es Primero Justicia, señores la lista es larga porque el régimen tiene miedo, y lo demuestra utilizando el amedrentamiento y la persecución, por eso es necesario no caer en las provocaciones haciendo respetar nuestros derechos amparados en la ciudadanía y en la Constitución Nacional de nuestro país”.