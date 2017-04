AN aprueba comité de postulaciones para nombrar nuevos magistrados del TSJ

Publicado el: 18 Abril, 2017 Hora:4:27 PM

Dennis Fernández, segunda vicepresidente de la AN.

La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Dennis Fernández catalogó de insólito que se siga discutiendo el estatus de los Magistrados del Poder Judicial luego de haber dado un golpe de Estado, por tal razón y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia quedó apronado el comité preliminar de postulaciones de Magistrados integrado por los diputados principales Chain Buscarán, Sonia Medina Edgar Zambrano, Ismael García, Carlos Berrizbeitia y los suplentes respectivos Rafael Guzmán, Olivia Lozano, Luis Carlos Padilla, Omar González y José Hernández.

Fernández insistió en que Venezuela está sumergida en la peor crisis sin precedente en la historia republicana, “esperamos una actuación distinta a la que vio el país por parte del Defensor del Pueblo, quien expuso la dependencia absoluta al Ejecutivo. Sepan bien la AN electa por el pueblo y que lamentablemente la representación del Gobierno no le cumple a sus electores, porque no asisten, tenemos como prioridad y dependencia los intereses de los venezolanos, el Parlamento nos la dio el pueblo y a ellos nos debemos, es por eso que no permitiremos que un TSJ se pretenda imponer sobre ello”.

La también secretaria general de Acción Democrática en Cojedes precisó “nosotros aplicamos y creemos en la autonomía de los Poderes, el golpe de Estado ejecutado desde el TSJ el que pretenden arrebatar la autonomía al Poder más autónomo como el Legislativo, busca ir y desconocer a los venezolanos, pero por encima de todos los caprichos está la Ley y la haremos respetar porque los diputado no nos debemos a las órdenes de ningún amo distinto al pueblo”.