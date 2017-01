Casa de cambio son un engaño al pueblo, afirma Cheo Goncalves

Publicado el: 18 enero, 2017 Hora:2:17 PM

Goncalves señala que las casas de cambio constituyen una nueva estrategia para facilitar negociaciones a "enchufados".

“Mayor devaluación del bolívar e incremento de la inflación, generará el negocio que se ha montado con las Casas de Cambio en la frontera venezolana, que constituyen un verdadero engaño al pueblo, ya que si no se producen reformas en la política cambiaria, estas estructuras solo alentarán oscuras negociaciones para los enchufados del gobierno, en detrimento de la mayoría, sin alentar la producción”, aseveró el precandidato a la Gobernación del estado por el partido Copei, José Cheo Goncalves.

-Hemos visto como la página de Italcambio presenta colapso, donde la gente no se puede registrar, lo que evidencia improvisación por parte del Estado para hacer cualquier plan económico. Eso indica los filtros para la transacción de moneda colombiana a razón de 4 pesos por bolívar, lo que denota que sólo viene a beneficiar unos pocos. Queda a decisión de Italcambio la decisión a quien le asigna o no la cita. Bajo esta nueva estrategia para extraer billete verde al Estado Venezolano, se burlan de la mayoría, dijo Goncalves.

-La economía no se mejorará con casas de cambio. Son unos sinvergüenzas porque como siempre el 10 por ciento para el pueblo y el 90 por ciento para los amigos de ellos. Se quejan de la cuarta república pero sus hechos certifican que son los mismos parásitos. Si no se toma conciencia que economía y producción nacional van de la mano. Si no hay producción ninguna fórmula económica va a funcionar. No se aguantará ninguna fórmula económica y los días por venir serán más oscuros en nuestro país. Hoy en Táchira y todo el país, vivimos la peor crisis económica y social de la historia, porque el hambre es una constante en los hogares, hay malnutrición lo que genera ambiente de angustia y zozobra en los que menos tienen, dijo.

A mi pueblo les recuerdo-agregó- que el gobierno empezara por varias vías a regalar dinero, a dar dádivas, gracias al aumento de los precios del petróleo y la recaudación del Impuesto sobre la Renta, pero recuerden que esos regalos no son del bolsillo de Maduro sino de la riqueza de nuestro país, así que agarren lo que les den sin pena ni vergüenza, eso nos pertenece; pero estemos conscientes que luego persistirán con el cuento de la guerra económica.

Destacó que esta medida tampoco resuelve los problemas que han tenido los empresarios para acceder a las divisas en los últimos meses, por lo que no representa una activación productiva. Lo trascedente sería que estas casas de cambio, estuvieran operativas en todo el país y pudieran realizarse transacciones de cualquier moneda de curso legal.