Varela: Derrota chavista en Táchira expresó descontento con gestión de Vielma Mora

Publicado el: 17 Octubre, 2017 Hora:4:50 PM

La vicepresidenta de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, Iris Varela, señaló que, de ahora en adelante en materia política, los gobernadores electos deben realizar su gestión con excelencia para consolidar el proceso revolucionario. “Ellos tiene que lucirse dándole respuesta a lo que el pueblo demanda para que el proceso revolucionario se haga irreversible”.

En entrevista a Esther Quiaro en el espacio Al Instante en Unión Radio, Varela considera que el resultado de las regionales en Táchira, donde el candidato oficialista, José Gregorio Vielma Mora, no logró la reelección y triunfó la candidata de la Mesa de la Unidad Democrática –MUD-, Laidy Gómez, expresó el descontento de la militancia chavista a cómo se estaban llevando las riendas del gobierno regional. “No podemos tapar el sol con un dedo (…) No es posible que estando en Táchira no se haya podido contraatacar el contrabando (…) Eso es un mal de toda la vida, no es un mal del gobierno de Vielma Mora, pero el problema es por qué no se han aplicado los correctivos”.

Considera que es necesario hacer un mea culpa para entender lo sucedido en Táchira “porque desde Caracas la dirigencia política de la revolución no ha puesto el debido empeño en hacer trabajos en Táchira”.

“Lamentablemente nosotros hemos descuidado a Táchira”, cuestionó Iris Varela.

Asimismo, Varela expresó sus dudas en torno a la nacionalidad de la gobernadora electa de Táchira, Laidy Gómez. “Yo quisiera que la gobernadora electa me mostrara su partida de nacimiento que me quite las dudas, porque me dicen que es colombiana y si es colombiana no puede ser gobernadora de Táchira”.

Unión Radio