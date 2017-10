Lares: Cuando detuvieron a mi hijo lo rociaron con gasolina amenazándolo con prenderlo sino decía dónde estaba yo

Publicado el: 17 Octubre, 2017 Hora:3:24 PM

Washington.- El alcalde del municipio Campo Elías (Mérida), Omar Lares, participó en la cuarta audiencia pública que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar la persecución que han sufrido los familiares de los alcaldes opositores en Venezuela.

“Mi hijo Juan Pedro Lares de 23 años hoy cumple 81 días secuestrado en la cárcel de El Helicoide en Caracas por ser exclusivamente mi hijo. El día que lo detuvieron estábamos en mi casa huyendo porque llegó un comando de funcionarios del Sebin, Policía Nacional Bolivariana y grupos armados para detenerme. Pudimos huir mi esposa, mi hijo menor y yo, pero mi hijo mayor no pudo y lo secuestraron”, denunció Lares.

El alcalde de Campo Elías detalló que su hijo ha sido torturado y el día que lo detuvieron fue rociado con gasolina amenazándolo con prenderlo en fuego sino decía dónde estaba su padre. “Quiero denunciar que mi hijo puede sufrir represalias dentro de la cárcel donde se encuentra, por yo estar haciendo esta denuncia aquí el día de hoy. Incluso es necesario decir que mi hijo ni siquiera está dentro de la lista de reclusos de esa cárcel. Sabemos que está allí por una visita consular que hizo Colombia. Los mismos funcionarios del SEBIN lo llaman el rehén de El Helicoide”, resaltó.

Lares recordó que esta no ha sido la primera vez que él y su familia han sido víctimas de ataques. “En el año 2006 siendo el jefe de campaña para las elecciones presidenciales llegando a una actividad de política fue víctima de un intento de asesinato cuando me dispararon 3 tiros, de los cuales aún tengo uno en mi cuerpo. Luego años atrás, grupos armados comandados por Pedro Álvarez, alcalde de Campo Elías en funciones de ese momento, asaltó mi vivienda intentando asesinarme y dispararon contra la habitación de mi hijo menor que en ese momento tenía 5 años, pero gracias a su madre lo pudimos sacar a tiempo”, denunció.

“Sabemos que hay órdenes superiores del gobierno nacional de mantener a mi hijo en la cárcel hasta que yo me devuelva a Venezuela a entregarme. De hecho, mi asistente recibió una llamada de un general, no tengo el nombre, quien dijo que si yo me entregaba ellos soltarían a mi hijo”, agregó Lares durante la cuarta audiencia pública en la OEA.

Además de este caso, Lares detalló que otros familiares de dirigentes políticos han sido atacados y perseguidos como el hermano del diputado José Manuel Olivares quien está preso en la misma cárcel que su hijo, la esposa del dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López, Lilian Tintori, y la hermana del diputado Gilber Caro, Steyci Escalona.

Además, señaló a quien fue gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez y al coronel Aponte de liderar actos violentos en su contra junto a colectivos armados.

Nota de Prensa