Pérez Vivas: “Estamos abriendo el camino hacia la liberación de Venezuela”

Publicado el: 17 Julio, 2017 Hora:4:18 PM

“Los demócratas venezolanos nos sentimos satisfechos porque este domingo dimos un paso enorme en la construcción de una solución democrática a la crisis. Estamos abriendo el camino hacia la liberación de Venezuela”, manifestó César Pérez Vivas. El ex gobernador del Táchira calificó como un éxito rotundo la consulta popular desarrollada por la coalición democrática este domingo 16 de julio.

El líder copeyano calificó la participación en la jornada como una cifra record ante los innumerables obstáculos logísticos y presupuestarios que se presentaron. “Es un cifra enorme si consideramos el número de mesas disponibles para votar. Tan solo con 14 mil mesas, que no pudieron llegar a muchas zonas rurales y barrios populosos del país, se logró esta participación sin precedentes en nuestra historia política”, precisó.

Pérez Vivas indicó que esta masiva participación ratifica nuevamente que la mayoría de venezolanos rechaza el modelo comunista y repudia el llamado fraudulento a la constituyente. “Lograr este número de participación en medio de un clima de hostigamiento, de censura de prensa y propaganda impuesta por la dictadura, representa el más contundente logro de la sociedad democrática venezolana. Es un claro mensaje a la cúpula gobernante que no puede seguir usurpando la soberanía nacional”, dijo.

Mientras los centros de la sociedad democrática estaban abarrotados de venezolanos, los puntos dispuestos por el gobierno para el simulacro electoral estaban vacíos, según Pérez Vivas. “El propio sector oficial le hizo un desaire a la camarilla roja, pues todos vimos que esos cetros no tenían pueblo, solo habían algunos funcionarios públicos obligados a estar presentes”, afirmó.

Manifestó que en la medida que “la dictadura” rechace el mandato popular se estarán creando las condiciones para que en el momento dado se produzca una solución alternativa que devuelva la democracia al pueblo venezolano. “La dictadura no va a poder seguir burlándose de los venezolanos, no va a poder seguir desconociendo la voz de todo un país. Además no van a poder gobernar porque sus políticas no resuelven los problemas de nuestro pueblo”, advirtió.

Prensa CPV