Acusan a Vielma Mora de ser cómplice de saqueos en Táchira y de utilizar colectivos armados

Publicado el: 17 Mayo, 2017 Hora:11:16 AM

Vielma Mora, el gobernador vencido del Táchira “es el único responsable de los saqueos y del vandalismo que ejecutan los colectivos armados del Psuv contra la sociedad tachirense”, dijo el coordinador del partido Primero Justicia en el estado Táchira Abelardo Díaz, al tiempo que hizo un llamado al Ministerio Público para que agilice las investigaciones en torno a la actuación “de estos grupos terroristas que causan daños y crean zozobra en la población y que están claramente vinculados al partido de gobierno y al gobernador Vielma Mora”.

Anunció Díaz que la Mesa de la Unidad Democrática asistirá nuevamente a la Fiscalía del Ministerio Público para agregar nuevos elementos probatorios a la investigación que ya fue solicitada sobre estos grupos paramilitares del gobierno “que deben asumir su responsabilidad sobre los hechos delincuenciales que ejecutan y de la misma manera el gobernador debe explicar por qué las fuerzas policiales y militares no salen a combatirlos e impedirles que causen daños y destrozos a bienes públicos y privados”.

Dijo que “hay un evidente caso de complicidad por parte del gobernador Vielma Mora, que termina protegiendo a estos delincuentes, que todo el.mundo sabe que operan desde el Consejo Legislativo del Táchira y desde la sede del Psuv y eso también debe ser investigado y sancionado”.

“Definitivamente a Vielma Mora se le escapó el Táchira de las manos, no tiene la capacidad, ni la astucia, ni la inteligencia para gobernar a este estado en momentos difíciles, no tiene liderazgo que le permita imponerse y garantizar la paz y la gobernabilidad en la región, ya que lamentablemente sus amigos colectivos del terror le pasaron por encima y son los que con su venía están gobernando al Táchira, por ello lo mejor que puede hacer este señor gobernador vencido es renunciar a un cargo que ya no le corresponde y permitir que los tachirenses recuperemos la convivencia armoniosa, trabajadora y pacífica que nos caracteriza”, enfatizó Díaz. NP