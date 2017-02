Ahora le tocó también a @CNNEE

17 febrero, 2017

Por Robert Alvarado

Así que mejor es que vayan preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué van a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión... Hugo Chávez Frías.

Nunca se me borrará de la memoria aquel Día de los Inocentes, 28 de diciembre del 2006, hace más de 10 años, cuando el ex presidente Hugo Chávez Frías, (https://www.youtube.com/watch?v=B2FNylyOPdY&feature=related) hizo el anuncio del cierre de RCTV. Un anuncio que a muchos les dio risa, pero, lo dicho por Chávez, se cumplió a cabalidad en la medianoche del 27 de mayo del 2007 (https://www.youtube.com/watch?v=il-JCrfigiE), cesaron las transmisiones de RCTV en su señal abierta por decisión del gobierno nacional. Una decisión basada sustancialmente en castigar la línea editorial de los espacios informativos de esa televisora y así fue expresada abiertamente por el comandante Hugo Chávez Frías. Muchos venezolanos salimos a protestar esa flagrante violación de los derechos humanos que se le hacía al canal más antiguo de Venezuela y no solo al medio sino a los empleados que trabajaban en ese canal como Winston Vallenilla, quien pronunció discursos en defensa de la libertad de expresión (https://www.youtube.com/watch?v=M59eycyVC-8), para después arrodillarse ante a los herederos del poder para ser presidente de TVS.

No solamente cerró este canal, luego se dedicó al cierre de 300 emisoras de radio en diferentes estados del país, entre esas emisoras, fue visceral como arremetieron contra el Circuito Nacional Belfort (CNB). Creyendo que había acabado con su talón de Aquiles. Una vez difunto, los herederos del trono, llamados por algunos “los narcos del poder”, siguieron cerrando medios de comunicación y lo hicieron en la misma tierra del efímero “Comandante Eterno”, en Barinas, con el cierre de varias emisoras como La Barinesa 92.9 FM, Sensacional 94.7 FM e Infinita 90.9 FM. Sin contar los programas de opinión sacados del aire por presiones del gobierno.

Esta vez, abrumados por contenidos informativos y noticiosos que apuntan a vinculaciones del gobierno con grupos sediciosos y el trasiego de estupefacientes, un canal que se volvió en la ventana de opinión de todos los venezolanos que manifestamos en contra de la crisis que se vive en el país, lo mandaron a cerrar, CNN Español (https://www.youtube.com/watch?v=a9Hkv-Lg2ss). Fue sacado de la parrilla de programación de las empresas de suscripción por cable tras abrirse un procedimiento administrativo en su contra por parte del gobierno de Venezuela. La excusa, CNN Español estaría desarrollando una campaña mediática en contra de la nación venezolana. No podía ser de otra manera, la camarilla narcorrupta es la protagonista estelar de tales hechos noticiosos e informativos.

Muchos reprochan el cierre, y como dice un forista, cuya opinión reproduzco a continuación: “…Lo mismo el régimen se defiende como gata patas arriba porque está consiente de todo lo que les viene una vez que salgan del poder, pero aquí la responsabilidad de todo lo que estamos pasando la tienen los integrantes de la AN que desde el comienzo demostraron su cobardía y no se dieron a respetar ante las atrocidades cometidas por el régimen, lo primero fue cuando le metieron los 7 magistrado y se quedaron como pajarito con frio, luego, enseguida le quitaron los 3 diputados y tampoco reaccionaron, luego convocan al pueblo que hizo su mayor sacrificio para asistir a esa megamarcha y no tenían un propósito fijo ni determinado, para a las 3 hora mandarlos a su casa, realmente la AN se burló del pueblo, la gente se fue frustrada y desesperanzada a su casa, a veces he llegado a pensar que esta dirigencia opositora es cómplice del régimen y lo que ha conseguido es una gran mayoría del pueblo frustrado que no cree ni en gobierno ni en oposición y que en cualquier momento llega la gota que rebosara al vaso y no habrá quien lo detenga…” Un gobierno empeñado en ocultar sus errores, cree que con el cierre de CNN Español, El Aisami, los narco sobrinos y ojitos lindos, entre un montón de rojos, dejarán de ser considerados como narcotraficantes por la DEA.

Un gobierno que es dirigido por personas incapaces como lo han demostrado durante su reinado, lo que vemos es crisis por todos lados y lo hemos visto por CNN Español. En la práctica significa el cierre de un medio de comunicación y de una ventana de información y expresión, a contravía de las libertades consagradas en principios y textos aceptados por organizaciones y tratados internacionales de los que hace parte Venezuela. Un gobierno pillo como lo dicen algunos que me leen y no sólo es el principal obstáculo para superar la crisis sino una amenaza real a la paz del país.

Lo más triste del caso, ninguno de los brabucones del gobierno sale a defender el hecho aberrante del cierre de CNN Español, solo un experto salta talanquera como Ricardo Sánchez, dijo: “CNN en Español tiene una fijación con Venezuela”, declaraciones dadas en el programa televisivo Primer Plano y publicadas en la Patilla: (https://www.lapatilla.com/…/ricardo-sanchez-cnn-en-espanol…/), me sorprendió verlo, como silbido de culebra, pareciera que estuviese enfermo, es raro un oficialista tan flaco después que ser un gordito rechoncho, no tiene buen semblante… claro, tal vez lo agarró la dieta de Maduro, la Nico-Light.

Una medida de cierre de ese canal viene con amenaza al gobierno norteamericano, como una forma de exigirle respeto a los derechos humanos y al debido proceso para el Vicepresidente Tareck El Aissami, acusado de narcotraficante, pero violan el derecho de los venezolanos de ver el canal de su preferencia, sin aviso, sin protesto y sin juicio previo; priva el interés particular, visto que el Departamento del Tesoro de USA acusa a un ciudadano en particular y no a la nación venezolana, eso sí, esa acusación tiene graves consecuencias para el Estado y la línea de sucesión dentro del mismo. Son exigentes para reclamar derechos e indolentes para respetar los de los demás. En otros países, semejante acusación es noticia criminis para abrir la averiguación correspondiente, aquí solo sirve para resaltar virtudes inexistentes.

Como Dios es grande, tenemos las redes para seguir el canal que muestra verdades incómodas para el gobierno. Visita la entrada (http://cnnespanol.cnn.com/en-vivo/)

