Fernando Carrillo critica al chavismo y habla de un proyecto frustrado

Publicado el: 17 febrero, 2017 Hora:1:01 PM

En exclusiva le mostramos lo que nunca había dicho Fernando Carrillo sobre su vida profesional, deseos reprimidos, sueños latentes y frustraciones sobre Venezuela.

¿Fernando cuéntanos de la realidad del proyecto que tenías en el 23 de enero en Caracas-Venezuela?

-Uno de mis mayores sueños en Venezuela es poder colaborar justamente, con los más débiles y desprotegidos” algo que aprendí de mis padres. Por mi cuenta y solo, organicé un proyecto de remodelación y cambio de imagen al 23 de Enero. Amo a esa parroquia y a su gente. Ellos saben que yo los quería y quiero ayudar de corazón. Hasta me lleve a un grupo conmigo a México, por una semana, para hablar del proyecto que ellos y yo soñábamos. Ellos mismos decían que yo “era un soñador.

-Yo lo que soñaba -continua diciendo- era transformar el hábitat de esta parroquia tan emblemática. Darles un refrescamiento estructural y un mejor nivel de vida, mucho más humano a todos los habitantes de la parroquia. Transformar las torres y poner maravillosas áreas sociales en las terrazas. En los PH de los bloques, colocar canchas de basketball, de futbolito, de voleibol y tenis, mesas de ping pong y hasta la incorporación de una piscina pública. Modernizar todas las estructuras y áreas sociales, con el propósito de también incentivar el deporte entre los venezolanos. Lamentablemente por circunstancias de la vida y de la situación venezolana no las he podido hacer, pero las haré en su debido momento, porque los tiempos de Dios son precisos y perfectos, y yo jamás desisto de mis objetivos-, agrega Fernando Carrillo

¿Y cómo justificas tu vida aquí en Malibú, California, donde viven ricos y famosos, fue dinero adquirido por el gobierno venezolano?

Mi familia y yo, vivimos exiliados 7 años en Londres, y todo lo que experimenté allí, lo que veía a mi alrededor me llamó mucho la atención y a la reflexión. Cada día pensaba, cómo era posible, no tener un sistema de salud similar en mi país, como no tener una excelente calidad de vida en Venezuela. Esos deseos de ayudar, los tengo desde muy joven. Siempre fui bendecido y todo se lo debo a Dios. Te comento que me fui de Venevisión, donde tenía el mejor contrato actoral de esa época en el país, a trabajar a España, a TVE1, lo hice con un salario privilegiado. Al igual que en TVE, fui logrando mejores contratos en cada nuevo país en el que trabaje y logre obtener la mejor contratación en la historia de Televisa para un actor masculino. He hecho y sigo haciendo inversiones sabias. En México, Playa del Carmen, me fue muy bien, en el boom de mayor crecimiento turístico que tuvo esa zona. Me rodeaba y sigo rodeando de personas que saben mucho más de finanzas que yo. Soy un empresario e inversionista y me ha ido muy bien, no puedo quejarme, en algunas oportunidades pensé financiar y ejecutar proyectos yo mismo en Venezuela y te puedo asegurar que no quise recibir dinero del gobierno de Hugo Chavez que fue al que yo apoye.

¿Y qué piensas hacer con ese proyecto frustrado del 23 de Enero?

-La gente del 23 de Enero sabe muy bien cual era mi intención. Todos me apoyaron y se dieron cuenta de todo lo que pasó. El ante proyecto arquitectónico, lo pagué yo y nunca le pedí nada al Estado, quiero resaltar que jamás he recibido ningún fondo del Estado bajo ningún concepto ni de la 4ta o de la 5ta republica. Ese es un sueño que más temprano que tarde lo realizaré, en honor al legado de mi padre. Pero no solamente es el 23 de Enero, mi visión va mucho más allá. Porque no podemos tener en Venezuela, algo similar como ves aquí en Malibú y hasta mejor? Nosotros tenemos las más bellas playas y costas del mundo. Lo que necesitamos, es simplemente un poco más de amor y orgullo por Venezuela y muchísima más honradez y transparencia, en la ejecución de las obras y proyectos. Como el proyecto del tren, Caracas/Tucacas, ¿qué pasó con esa maravillosa obra?. Hasta los túneles hicieron. Para hacernos creer? De quién es la culpa?. O la gran autopista Caracas/Cumaná, prometida desde mi infancia, a todos los venezolanos. Acciones como éstas, me rompen el corazón y me llenan de tristeza.

¿Qué me dices de esa fundación “Angel Spirit Fundation” (Espíritu Angel) de tu aporte o el aporte de alguien más y tú eres solo la imagen? -Mucha gente crítica y hace señalamientos sin razón, ni conocimiento, pero no va más a allá del mero cuento de pasillo. Critican sin base y sin saber o pensar, que estoy haciendo yo por mi amada Venezuela? Yo siempre hago cosas sin intención de alardear como hacen tantos otros, entre artistas y políticos. Todo sale del corazón y si tengo la posibilidad de ayudar lo hago sin reparo alguno.

Mi fundación está centrada en ayudar al más desprotegido, niños y jóvenes enfermos o con discapacidad motora o niños que necesitan intervención quirúrgica. En Argentina he estado trabajando directamente con “Senderos del Sembrador” y seguimos trabajando con ellos. En Venezuela recientemente con la fundación “Casa Hogar de Muchas Manos,” la cual está instituida en el Hogar de la familia Guinand Rafaschieri; una Casa Abrigo para albergar a niñas y niños adolescentes y jóvenes en situación de riesgo, abandonados o huérfanos. Está ubicado en Bejuma, estado Carabobo. Yo soy muy activo en la comunidad donde vivo, aquí en Malibu, donde prestamos un servicio comunitario semanalmente conjuntamente con la iglesia a la que asisto. Me gustaría cerrar con una pregunta ¿Qué estás haciendo por tú país? ¿Qué estás haciendo tú, por Venezuela?. No se trata de lo que tu país pueda hacer por tí, sino más bien, de lo que tú puedes hacer por tu país”, finalizó diciendo.