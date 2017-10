MAS: Principal aliado del triunfo oficialista fue el abstencionismo

Publicado el: 16 Octubre, 2017 Hora:5:34 PM

Caracas.- Para el secretario general del Movimiento al Socialismo, MAS, Felipe Mujica, lo ocurrido este domingo 15 de octubre fue la conclusión de una convocatoria totalmente anómala que en nada se parece a otros momentos en los que se realizaron elecciones de gobernadores en Venezuela. “Desde el primer momento señalamos que se trataba de una filosofía donde se repetirían experiencias de elecciones anteriores a través de mecanismos así como una serie de problemas y dificultades, valiéndose de resultados políticos para que su consecuencia fuera generar abstención”.

Explicó que al revisar los números globales, la diferencia entre la sumatoria de los votos del oficialismo y la oposición se corresponden con unos setecientos mil votos aproximadamente, que al ser comparados con los eventos de recolección de firmas de la oposición del pasado 16 de julio y de la Asamblea nacional constituyente del oficialismo el 31 de julio, no cuadra. “Al sumar las dos cifras, estaríamos hablando de diez y siete millones de participantes, mientras que al sumar los montos de este domingo, por lo menos siete millones de personas no votaron ¿Quién los perdió y de qué manera se perdieron?”.

Aseguró que el principal aliado del triunfo de los candidatos del gobierno fue el abstencionismo. “Si todos los ciudadanos hubiesen asumido la tarea de tener que ir a votar, saltando todos los obstáculos impuestos por el oficialismo, seguramente el resultado habría sido distinto”, señalando además que luego de revisar los resultados de los estados más importantes en número de votos, pudieron constatar que los niveles de abstención “evidentemente ayudaron a las victorias oficialistas”.

Advirtió que la oposición está obligada a revisar tanto la auditoría como, “la responsabilidad que se pudo haber generado como consecuencia de haber puesto en bandeja de plata para que el oficialismo hiciera todo lo que hizo este domingo 15 de octubre”.

Recordó que el Movimiento al Socialismo nunca estuvo de acuerdo de la realización de las primarias sino por la búsqueda de un acuerdo nacional con 23 candidatos únicos. “Ahora nos toca evaluar un proceso electoral lleno de irregularidades y de la mala fe de quienes las diseñaron, que jamás podrá ser calificado de democrático”.

Agregó, “Por una parte tenemos al oficialismo actuando con todas las malandrerías que han diseñado y practicado y por otra parte, tenemos a un sector del país que se convierte en su principal aliado cuando no participa en el proceso electoral, sector que para colmo, no propone alternativas más allá de la falsa premisa de que con elecciones no salen dictaduras”.

Hizo un llamado a las fuerzas democráticas del país a revisar con detenimiento las estrategias a futuro, la organización que se tiene y a realizar un esfuerzo porque las acciones por venir sean conducidas, “a partir de esta nueva situación que se crea en Venezuela, de manera distinta”.

Juan José Ojeda