Rechazan aumento de pasaje en Capacho Nuevo

Publicado el: 16 Agosto, 2017 Hora:6:06 PM

Los aumentos en el precio del pasaje urbano e inter urbano correspondientes a este año, deben hacerse el 8 de mayo

Autoridades y usuarios del transporte público del municipio Capacho Nuevo rechazan de forma categórica el aumento desmedido del costo del pasaje inter urbano por parte de las empresas de transporte que operan en la jurisdicción.

La prefecta del citado municipio, Carol Rojas, informó que las líneas Santa Rita y El Valle decidieron incrementar el valor del pasaje de 450 a 600 bolívares, afectando la economía de los usuarios.

“Las personas que no cancelen este aumento ilegal, de forma arbitraria las bajan de las unidades o simplemente no las dejan subir”, aseguró

Alertó a los usuarios del servicio para que no cancelen el monto que los transportistas están exigiendo y como respaldo para negarse a cancelar cuentan con la Gaceta número 1.247 publicada el 8 de mayo de este año, en la cual se establece los costos y las fechas para el correspondiente aumento del servicio de transporte”.

Recordó Carol Rojas, que la citada Gaceta igualmente establece que “los señores transportistas cada vez que quieran hacer un aumento en la tarifa del pasaje, deben hacer reuniones con el comité de usuarios y llegar a los acuerdos necesarios para la toma de decisiones”.

Destacó que “en esta oportunidad no hubo reunión, no hubo convocatoria ni se consultó a los consejos comunales ni a la comunidad. La misma Gaceta indica que hay días como los feriados en los cuales se acostumbra cobrar un poco más del precio establecido”.

“Además del cobro ilegal, los transportistas no están cumpliendo los horarios estipulados, sobrecargan las unidades y exponen la vida y la seguridad de los usuarios, al llevar hasta 40 personas paradas dentro de unidad”, señaló Rojas.

Finalmente recordó que de acuerdo con la Gaceta vigente, los aumentos en el precio del pasaje urbano e inter urbano correspondientes a este año, deben hacerse el 8 de mayo, fecha de publicación; el primero de agosto y un tercer aumento que sería a partir del primero de diciembre”.

“Estos incrementos dejarían el costo final del pasaje para el 2017, en 400 bolívares, es decir que ni a diciembre llegaría el costo desmedido de 600 bolívares que están cobrando hoy los transportistas”, apuntó la prefecta de Capacho Nuevo.

Sin chantajes

Tito Gómez: Es usuario del servicio de transporte y se siente afectado por el último aumento del pasaje, razón por la cual convocó a los comités de usuarios del Táchira a “organizarse para buscar una solución que permita enfrentar el chantaje a los cuales, los tienen sometidos los transportistas”.

“Nosotros como comunidades nos estamos organizando y ya tenemos parte del proyecto para presentarlo a las autoridades y comenzar a trabajar en la creación de las empresas o líneas de transporte comunitario que realmente pertenezcan a las comunidades”, indicó Gómez.

Insistió en que “ya está bueno del chantaje a que diariamente nos someten los transportistas de las empresas privadas, estacionan cuando y donde quieren, no recogen pasajeros de la tercera edad y recargan las unidades con 30 pasajeros sentados y más de 40 personas paradas”.

“Nos aumentan el pasaje cada vez que se les antoja, no respetan las leyes ni las normas de tránsito, no respetan a las autoridades simplemente porque son dueños de las busetas y no podemos aceptar que el dueño de una unidad nos siga imponiendo su voluntad”, concluyó.

Teresa Márquez Soto