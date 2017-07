Como pacífica y exitosa califica Borges jornada de votación de este domingo

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que la consulta popular “El Pueblo Decide” se está desarrollando de manera exitosa y en paz.

Durante la primera rueda de prensa oficial de la jornada de la consulta popular “El Pueblo Decide”, Borges, quien estuvo acompañado por los diputados Juan Andrés Mejía y Stalin González, afirmó que los 2.030 puntos soberanos en el territorio nacional fueron abiertos sin contratiempo. Asimismo, destacó que también en más de 360 ciudades del mundo se lleva a cabo la jornada con toda normalidad.

Durante su intervención, informó que el mejor regalo que se le puede dar a quienes han caído durante las protestas por lograr la democracia y la libertad es precisamente la participación masiva y el éxito de esta jornada.

Recordó que la consulta popular tiene varias características que la convierten en un hecho sin precedentes, entre ellas, que se trata de un proceso realizado solo por ciudadanos, sin la participación del gobierno, con árbitros imparciales, con más de 100 mil voluntarios, sin la participación del Plan República y totalmente abierto a la observación internacional. Sobre este punto, recordó que en el país se encuentran cinco expresidentes y representantes de varias organizaciones no gubernamentales internacional.

“Hay pueblo demostrando que la democracia, la libertad, la dignidad, el progreso, que la unidad nacional está por encima de cualquier pretensión totalitaria. Introdujeron demandas contra el proceso, se quiso amenazar con violencia el proceso de hoy y la realidad es tan poderosa y se impone siempre de manera tan determinada que el propio Nicolás Maduro tuvo que hacer un llamado a que el proceso se desarrollara en paz. Eso para nosotros es un triunfo”, aseguró el diputado de la Unidad Democrática.

No trancar calles

El presidente de la Asamblea Nacional hizo un llamado a los ciudadanos a no trancar calles, es algo que no se debe hacer, porque precisamente la idea es que fluya el proceso. Informó que solo hubo cuatro puntos soberanos que tuvieron que ser cambiados de lugar: uno en Distrito Capital, dos en Nueva Esparta y uno en Zulia. No obstante, precisó que fueron reubicados y funcionan con normalidad.

Destacó que las colas se mueven con mucha rapidez, dado que toma unos 40 segundos votar por las tres preguntas de la consulta popular. Enfatizó que venezolanos que se han tenido que ir del país, están votando en todas partes del planeta.

“El país haciendo historia en todo el mundo, estamos demostrando que Venezuela le pertenece al pueblo… En nombre de la Asamblea Nacional, junto con la sociedad civil, que es quien ha llevado el liderazgo para el desarrollo de esta jornada, sentimos un profundo orgullo de ser venezolanos, profundo orgullo de esta tierra y lo que va a marcar el antes y después de esta jornada. Estamos logrando materializar con toda la fuerza del pueblo la realidad que vamos a tener muy pronto un país que sea de todos los venezolanos, pero que no sea de nadie en particular, que sea para todos los venezolanos por igual”, enfatizó el parlamentario.

Finalmente, Borges invitó a todos los venezolanos que quieren la democracia y la paz a salir a votar. “Esto no es un proceso de la oposición, es un proceso del pueblo venezolano entero, sin políticas… Hoy es el día de la libertad de conciencia de los venezolanos, a nadie se le ha obligado a votar y allí es donde está el éxito… Hoy como nunca vamos a poder demostrarle al mundo entero y a quienes tienen el poder, que el pueblo venezolano es y será el dueño de su historia, de su destino y de su propia dignidad como país”, dijo.

“Estamos comenzando está jornada con buenas noticias por todas partes y estoy seguro que al final serán mejores noticias”, concluyó.

Sobre la posibilidad de que Leopoldo López y el resto de los presos políticos puedan participar en el proceso de consulta, Juan Andrés Mejía informó que en el transcurso del día darán información al respecto.

