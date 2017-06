Vielma Mora delinque desde la Gobernación mientras sus bandas armadas asesinan a manifestantes

Publicado el: 16 Junio, 2017 Hora:3:27 PM

El parlamentario y líder de AD se encuentra desde el jueves en el Táchira en una gira por varios municipios.

El diputado y dirigente opositor, Henry Ramos Allup respondió a las declaraciones del gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, quién lo acusó de haber llegado al estado a alterar el orden público, vinculando su presencia en la entidad con el asesinato del estudiante de la UPEL Jose Gregorio Pérez, la mañana de este jueves.

“Escuchamos a través de los medios de comunicación social a esa piltrafa humana (Vielma Mora) diciendo que el joven asesinado en Junín hoy por sus bandas armadas, las que protegen sus delitos de contrabando y narcotráfico, no eran las causantes de la muerte del joven sino la presencia de Henry Ramos que vino a alterar el orden público. Yo no me escondo en la gobernación a delinquir mientras mando bandas armadas a asesinar a los jóvenes tachirenses. ¿A quién le va a cargar los muertos producidos en Táchira antes de que yo llegara aquí?” denunció el diputado durante una asamblea de ciudadanos en Colón, Municipio Ayacucho, en horas de la noche.

La actividad realizada en Colón fue el cierre de la jornada de este jueves, en el marco de la visita del dirigente al estado, para acompañar protestas de calle junto a diputados de la Unidad, entre ellos los diputados José Simón Calzadilla, Laidy Gómez, Edgar Zambrano y Sergio Guevara. La visita arrancó con un recorrido pueblo a pueblo en la carretera a La Grita, donde vecinos acudieron a actividad multitudinaria y rindieron homenaje al joven José Gregorio Pérez.

Durante el siguiente recorrido vía La Fría, el diputado denunció que colectivos del régimen impidieron paso por la carretera junto a un alto número de puntos de control de la PNB, GNB y Policía del Táchira, “pero no contaban con la astucia del pueblo tachirense que nos guió por otros caminos e igual llegamos a La Fría a acompañar esta lucha que es de todos los venezolanos”, inquirió.

Finalmente, desde Colón, envió un mensaje los jóvenes que “han sido en el Táchira y en toda Vzla, héroes de todas las jornadas de calle que hemos hecho para hacer presión contra este gobierno narcocorrupto de asesinos y ladrones, los jóvenes venezolanos, para quienes tenemos un gran aplauso por su valentía, porque no se han rendido, incluso entregando sus vidas por Venezuela”.

La agenda de su visita continúa este viernes en San Cristóbal junto a sectores estudiantiles, sociales y gremiales en el Colegio de Ingenieros, y culmina con una gran marcha en Rubio, Municipio Junín, donde realizarán homenaje al joven José Gregorio Pérez.

El-Informe.com