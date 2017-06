Vielma dice que no irá a la reelección porque no cumplió promesa de terminar la Autopista

Publicado el: 16 Junio, 2017 Hora:3:05 PM

El gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora dijo que por ser “un hombre de palabra, no voy a buscar la reelección como gobernador porque cuando comencé en el 2013 la gestión, hice una promesa y no me fue posible cumplirla”.

De esta manera el mandatario del Táchira negó versiones sobre su aspiración de repetir en la primera magistratura regional en las elecciones de este año.

“Dije que si yo no terminaba la autopista San Cristóbal-La Fría desde San Félix hasta San Juan de Colón, no me iba a reelegir. Hice todo el esfuerzo, ese es el sector más complicado, una zona donde no se puede dinamitar porque eso afectaría a San Juan de Colón, se trabaja prácticamente a pico y pala, ahí se dañaron 42 equipos pero al final no se cumplió la misión y yo no puedo incumplir mi palabra”, aseveró el mandatario tachirense.

Según el gobernador Vielma Mora “debo ser ejemplo en este país de lo que es un político diferente que no tiene ambiciones para ocupar cargos y están las puertas abiertas para quienes deseen aspirar”.

“Yo no me voy a reelegir como gobernador del estado Táchira”, recalcó el mandatario y agregó que “eso también lo dije el día 10 de enero de 2013 en una reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela donde además sostuve que sin producción no hay revolución y señalé que todo el mundo tenía que juntar el hombro, y la conciencia para trabajar. Parece que me adelanté en el tiempo y manifesté que iba a haber un problema en Venezuela por el tema económico y productivo y hubo camaradas que fueron muy duros contra mí por decir eso”, destacó.

Recordó que entonces “algunos compañeros camaradas me dijeron que yo era capitalista, e incluso pedí que había que trabajar muy duro para producir piezas de pantalones, camisas, redoblar el paso en el trabajo del campo, incentivar la iniciativa privada, proteger a la industria, al comercio y recalqué que estaba y estoy en contra de la expropiación, y de hecho lo he cumplido”.

“Hay que darle paso a la juventud, a mucho líder del Táchira. Yo, con mucho pesar debo decirle al Táchira que no me voy a reelegir. Busquen su candidato, hay mucha gente excelente, preparada en el Táchira para que sigan los derroteros de la revolución”, concluyó Vielma Mora en declaraciones a la Emisora Cultural del Táchir