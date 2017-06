El silencio de los inocentes, versión Pedro Carreño

Por Robert Alvarado

El secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes. Maximilien Robespierre

Recordando una película llamada El silencio de los inocentes, (https://www.youtube.com/watch?v=Ieitv9rQBkE) su drama y suspenso, protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster. Un psicópata conocido como “Buffalo Bill” está secuestrando y matando jovencitas. El FBI envía a la agente Clarice Starling (Jodie Foster) a entrevistar a un prisionero demente, para que provea pistas psicológicas que expliquen las acciones del asesino y conocer su perfil. Tras las rejas, el Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), un brillante psiquiatra asesino que sólo ayudará a Starling si ella satisface su morbosa curiosidad con detalles personales de su complicada vida. Este film es un símil de lo que pasa en Venezuela con dos personajes, uno de ellos transformado en madurista, Pedro Carreño y, el otro, una furibunda chavista erigida en guardián del Legado del difunto, Luisa Ortega Díaz. Uno hace el papel del psiquiatra, sólo por lo desquiciado, nunca por lo brillante, habló de Carreño, vestido con una corbata “Louis Vuitton”; hablando de psiquiatras locos y tratándose de Venezuela, es mejor decir que Carreño sería una versión desmejorada de Edmundo Chirinos, al estilo del reseñado por Ibeyise Pacheco en su libro Sangre en el diván, (https://www.youtube.com/watch?v=S1t-k6Hpn1A) ante quien, el otro personaje, la Fiscal Ortega Díaz, busca mantener ocultos detalles de su complicada vida y la de su esposo gritando a los cuatro vientos que es víctima de hostigamiento por parte de esbirros del Estado.

Sólo un desequilibrado como Carreño pudo decir en el canal de todos los venezolanos, VTV, “…Esa señora no está bien; esa señora no está en sus cabales…”, (https://www.youtube.com/watch?v=NbBkjPSrs8w) asumiendo el rol de psiquiatra o loquero, como se dice coloquialmente, pidió al Máximo Tribunal conformar una comisión de especialistas y psiquiatras que evalúen la condición psicológica de Ortega. Fue más allá, advirtió que la esposa de Germán Ferrer se suicidaría. ¡Qué Locura! Y recomendó que la funcionaria debiera ser recluida. Urgido, fue al TSJ, donde luciendo una cordura inusual, insistió en su pretensión, “Solicito información sobre la solicitud que realicé la semana pasada para la conformación de una junta médica y que los expertos peritos, psiquiatras y psicólogos evalúen el comportamiento de la Fiscal General de la República…” A nadie le impresiona esa actitud de Carreño, encuadra en algo remachado por la sabiduría popular, “dime de qué presumes y te diré de qué adoleces”, sí, pide para la Fiscal General lo que es una urgencia en él, no sólo la junta médica, además debe tener camisa de fuerza, recuerdo que mataste al peruano Montesinos, y juraste en los medios públicos que habías visto su cadáver. Como dicen por ahí, “no es un piazo e loco, es un tremendo loco”.

A un desquiciado mental con delirios de chivato que pretendió intimidar, quién sabe a quién, diciendo que nos espiaban a través de Directv, (https://www.youtube.com/watch?v=3uZP9x4D9dk) no se le pudo ocurrir nada mejor que recurrir a la insania mental de “Mi Reina”, algo que no luciría tan fuera de lugar de no ser por la sujeción a su dueño, peor que el perrito acribillado por el Sebin en El Paraíso, un extravío conductual equiparable a los devaneos de una Fiscal entrampada en su doble juego pensando sólo en salvarse del averno que le asoma el bando de otro personaje cuya demencia no necesita ser demostrada, por ser pública, notoria y comunicacional, Maduro, no sólo por hablar con pajaritos y vacas, eso sería lo de menos, aquí todo el mundo habla y sueña con pajaritos, y preñados, el problema estriba en que su demencia, como la de la Carreño y la atribuida a la Fiscal General, surge de la ambición de poder, mejor dicho, de aferrarse al poder, cosa que parecen no entender los imbéciles que gritan ¡Chávez Vive!, sabiendo que está bien muerto, claro, como no les sirve la triste realidad que generan la distorsionan. Ese sí es un problema de gravedad, sobre el cual ni el mismísimo Hannibal Lecter pudiese dar pistas de comprensión, menos de solución, la locura colectiva inducida que significa ser indiferente ante las atrocidades del régimen cuando no hay medicinas, no hay comida, no hay luz, no hay trabajo, ¡no hay gobierno! En otras palabras, no hay nada por lo cual el loco Carreño salga de una realidad fabricada por un socialismo ficticio, engañando a la gente, para subsistir en el poder, criticando al capitalismo pero viviendo de él.

Este cleptómano, farsante, y pare usted de contar, por si fuera poco, también se las tira de jurista, rozna cuando habla de “lapsos de tiempo”, sin reparar que refleja una conducta propia de los regímenes comunistas, encarcelar en manicomios a detractores y disidentes, algo terrible para los mismos trastornados en Venezuela, por el estado deplorable de los psiquiátricos, revelando la bajeza de las intenciones de Carreño para con la dama en cuestión, algo propio de estos robolucionarios, cobardes que por no asumir su barranco cada día el despeñadero los arrastra sin posibilidades ciertas de salir librados con bien. Sucede que quien señala a Luisa Ortega de loca o desequilibrada, Carreño, señalado por muchos barineses como ludópata, por su incontrolable propensión a jugar y apostar, cree estar en Los Guasimitos, haciendo una apuesta, de esas que a manos llenas acostumbra perder en ese garito barinés, anticipando que saldrá con las tablas en la cabeza. Pero la locura no termina, a medida que la Fiscal Ortega Díaz presuntamente se defina más defendiendo La Bicha, más chiflada será en razón de las descalificaciones que en forma descredito recibirá de sus aparentes antiguos amigos y compañeros de partido.

