Ministro Reverol debe explicar a quiénes aplica restricción de porte de armas

Publicado el: 16 Mayo, 2017 Hora:11:04 PM

Dip. Franklin Duarte

Después del infortunado saldo de dos jóvenes muertos en la jornada de protesta pacífica en el estado Táchira este 15 de mayo, la molestia es mucha ante la cobardía con la que actúan funcionarios policiales y de la Guardia Nacional, quienes arremeten contra un pueblo que solo busca cambiar un gobierno conducido por un grupo de corruptos y narcotraficantes y devolverle al país la restitución del hilo constitucional y la senda hacia la democracia, indicó el parlamentario nacional Franklin Duarte.

– La molestia se incrementa – indicó- cuando vimos por todas partes a los grupos paramilitares armados por el gobierno haciendo de las suyas con sendas armas en sus manos, disparando contra las viviendas, amedrentando a la población, cuando se supone que el gobierno a través del Ministerio del Interior ordenó la suspensión del porte de armas por 180 días, por lo que exigimos que el ministro Néstor Reverol explique entonces en qué consiste dicha suspensión, porque ¿las armas solo las pueden usar los paramilitares con la complacencia de los cuerpos de seguridad del estado?, o es que el gobierno les da ya el estatus de grupos armados paralelos a las fuerzas del estado a esos grupos paramilitares terroristas del Psuv?, se pregunta Duarte.

“Cualquiera sea la respuesta ministro Reverol, es usted responsable de tantos asesinatos en Venezuela en las protestas y de la inseguridad que vive el pueblo de Venezuela, porque en vez de ordenar a los cuerpos policiales que dirige atacar la delincuencia que opera en las calles del país, ordena reprimir a jóvenes inocentes que están protestando como lo establece la Constitución de la República de Venezuela”.

En este sentido le recordó Duarte a Reverol que “aparte de las deudas penales que tiene en los EEUU por supuestos vínculos con el narcotráfico y que no ha sido valiente para aclarar esos señalamientos públicamente, ahora tendrá que enfrentar en nuestro país otros delitos como los homicidios de hermanos venezolanos en manos del hampa y en manos de policías como ha quedado evidenciado en las distintas manifestaciones que se realizan en el país”.

Ministro –insistió el parlamentario- es más fácil que se salve cualquier otro delincuente de los que están en el poder apoyando esta dictadura, a que usted se salve de rendir cuentas a la justicia nacional e internacional, porque tendrá que hacer un gesto de reivindicación demasiado determinante, al igual que sucederá con el bandido de Vladimir Padrino López que hasta sin familia se quedó, por lo menos así lo hicieron saber algunos familiares de ese militar autoritario y responsable de que la dictadura sobreviva, porque como Ministro de la Defensa está directamente vinculado con la actitud de los Guardias Nacionales que se han cansado de arremeter salvajemente a los manifestantes”.

¿Armando colectivos?

Por otra parte señaló que de acuerdo a información que le han suministrado “unos militares honestos, oficiales de la GNB, están retirando armamento de largo alcance como fusiles y los llevan a un depósito en Puerto Cabello donde los recibe el ejército. Pregunto entonces ¿son esas las armas con las que están dotando a los civiles malandros y paramilitares colectivos? Los patriotas cooperantes están en todos lados, así como muchos militares que están grabando todos esos abusos que ustedes han cometido contra el pueblo de Venezuela y atracos, corrupción y utilizando a nuestro país como puente de narcotráfico y cuna de terroristas”.

Una vez más hizo Duarte un llamado a la mayoría de militares y policías “que están en las calles atacando al pueblo, que esa gente desarmada que sale a las calles sin armas a exigir que se respete la Constitución también lucha por ustedes mismos y sus familiares, por lo que deben apegarse a lo que establece la Carta Magna de nuestro país, de lo contrario el pueblo le pasara por encima a ustedes, y la justicia les llegará en un nuevo y próximo gobierno democrático por haber sido cómplices de tantos abusos de autoridad, porque además hay suficientes videos y fotos en los que aparecen muchos funcionarios ya plenamente identificados”.

– La pérdida de vidas es muy lamentable, sobre todo cuando se trata de muchachos tan jóvenes que representan la esperanza de Venezuela, pero justamente su sacrificio debe incrementar nuestro deseo de lucha para que sus muertes no sean en vano. Seguiremos en la calle para seguir presionando por la salida de esta dictadura moribunda y corrupta de Nicolás Maduro y la cúpula podrida del Psuv. Los que aún no han salido a las calles no es tarde. Este es el momento de sumarse a las protestas, a la rebelión popular y la desobediencia civil, expresó Duarte. NP