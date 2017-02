Edgar Ramírez protagonizará la serie “Versace: American Crime Story”

Publicado el: 16 febrero, 2017 Hora:8:32 PM

El actor venezolano Édgar Ramírez será la estrella de la serie “Versace: American Crime Story” en la que interpretará al diseñador de moda Gianni Versace, informó el miércoles el medio especializado Variety.

Esta serie acerca del asesinato en 1997 de Versace será la tercera del productor y guionista Ryan Murphy bajo el paraguas de temporadas monotemáticas de “American Crime Story”, después de que la primera, “The People v. O.J. Simpson”, cosechara encendidos aplausos por parte de crítica y público.

La segunda tanda de episodios girará en torno a las secuelas que dejó el huracán Katrina en 2005, y también está prevista en el futuro una temporada más de “American Crime Story” acerca de la exbecaria de la Casa Blanca Mónica Lewinsky.

Respecto a “Versace: American Crime Story”, que contará con diez episodios y que se emitirá en 2018, por el momento sólo se conoce que Ramírez interpretará al célebre modisto y que el actor Darren Criss dará vida a Andrew Cunanan, el asesino de Versace.

La serie se basará en el libro “Vulgar Favors” escrito por Maureen Orth.

Para Ramírez, “Versace: American Crime Story” supone un nuevo paso para reforzar aún más su sólida trayectoria en Hollywood.

En 2016 tuvo un año muy atareado ya que estrenó “The Girl on the Train”, con Emily Blunt; “Gold”, junto a Matthew McConaughey; y “Hands of Stone”, la película sobre la vida del boxeador panameño Roberto Durán en la que estuvo acompañado por Robert De Niro.

En el horizonte más cercano, Ramírez participará en la cinta de ciencia-ficción “Bright”, junto a Will Smith; en la serie “Blanco o negro, nunca gris”, en la que trabajará con el argentino Ricardo Darín; y en “Love Child”, la nueva cinta del director de culto Todd Solondz y en la que el venezolano formará la pareja protagonista con la española Penélope Cruz.

EFE