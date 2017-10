Aumenta el número de casos de cáncer de mama en Venezuela

Publicado el: 15 Octubre, 2017 Hora:7:50 PM

El 19 de octubre es el Día Mundial de la Detección del Cáncer de Mama

El cáncer de mama ocupa el primer lugar de frecuencia y mortalidad por cáncer en la mujer en nuestro país y aunque es motivo de alarma, el diagnóstico de lesiones malignas en estadio temprano, disminuye considerablemente la mortalidad.

Existen novedosos métodos, técnicas y procedimientos para la detección del cáncer de mama en estado incipiente, en pacientes asintomáticas que ni siquiera tienen lesiones palpables, como la Tomosíntesis o Mamografía 3D y la Mamografía Digital, aunado a los exámenes complementarios indicados como el Ultrasonido mamario de alta resolución.

Una vez detectada una lesión, la paciente deberá ser sometida a procedimientos intervencionistas, según sea el caso, que podrían consistir en la realización de Biopsias mamarias Percutáneas por Estereotaxia o por Ultrasonido, Punciones de Aguja Fina o Gruesa, Extirpación del Ganglio Centinela, Radiolocalización de lesión, Evaluación Radiológica de la pieza quirúrgica, Quimioterapia, Cirugía, Anatomía Patológica, Radioterapia; entre otros exámenes e indicaciones médicas necesarios para sugerir la conducta a seguir en cada caso particular.

¿En la actualidad se garantiza el diagnóstico temprano y tratamiento

de la paciente con cáncer de mama?

Existen múltiples factores que intervienen desde la detección temprana de la lesión y hasta la culminación del tratamiento, pero en la actualidad, en Venezuela estamos viendo con gran preocupación el retardo o no realización del diagnóstico y tratamiento por falta de insumos y medicamentos.

El Dr. Víctor Acosta, presidente del Centro Clínico de Estereotaxia, CECLINES, informó que ante la escasez y dificultad de encontrar los insumos involucrados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, la conducta a seguir se ve seriamente comprometida, poniendo en peligro la salud de la persona porque los tiempos son determinantes en la curación de la paciente oncológica.

“El manejo integral de la patología mamaria exige un cumplimiento estricto de los pasos que debe cumplir una paciente desde el diagnóstico de la lesión hasta su curación. Está involucrado un grupo de especialistas: el cirujano oncólogo-mastólogo, el radiólogo, patólogo, oncólogo médico y radioterapeuta. Y cada uno de ellos requiere de la paciente exámenes especializados para poder sugerir la conducta necesaria para su recuperación. Pero en la actualidad todo se retrasa o no se puede realizar por la situación surgida por la escasez de insumos y medicamentos”, acotó el Dr. Víctor Acosta.

Para el especialista hay una gran dificultad para adquirir las agujas para la biopsia, placas de mamografías, contrastes, radiofármacos, medicamentos para quimioterapia, etc. “Estas dificultades ha generado en la población femenina inquietud y alarma. Piensan, no sin razón, que no es posible realizar detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama aun cuando es la principal causa de muerte por cáncer en la mujer venezolana, y aun peor, que el 18 por ciento del diagnóstico de cáncer de mama se da en mujeres menores de 40 años, mujeres jóvenes, productivas, cabeza de hogar, con hijos pequeños”.

