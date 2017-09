DLB Group lanza campaña ‘El Estilo de Fumar’

Publicado el: 15 Septiembre, 2017 Hora:5:03 PM

Esta original propuesta audiovisual, dirigida a incentivar la prevención del cáncer, se emite en las principales salas del circuito Cines Unidos en todo el país

Caracas.- DLB GROUP presenta El estilo de fumar, campaña diseñada por la agencia para abordar el tema del abuso del tabaco en las generaciones jóvenes, buscando incentivar la detección temprana del cáncer.

Presentado en alianza con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, la pieza parte de la idea de que los jóvenes se inician como fumadores porque “fumar da estilo”, sin tener en cuenta las consecuencias que esta práctica puede tener para su salud.

“El estilo de fumar es una campaña que pretende ir más allá del típico sintagma ‘no fumar’, implementado todos los esfuerzos creativos para profundizar verdaderamente en el tópico de la prevención del cáncer de pulmón, esófago, laringe, boca y garganta. Se busca que los jóvenes no fumen porque es un mal hábito y se ha comprobado que mayoría lo hace por estilo, no por gusto”, argumental Larry Hernández, CEO de esta destacada agencia de publicidad no convencional.

“Los jóvenes ahora fuman porque se ven cool y no tienen idea del peligro al que están exponiéndose”, afirma José Luis Montilla, director creativo de DLB Group, quien agrega que esta iniciativa de la agencia nace de la necesidad de incluir en sus proyectos creativos actividades enfocadas en la responsabilidad social empresarial, que se sustenten en mensajes reflexivos. Por otra parte Tomás Berroterán, del team creativo de la agencia, comenta que solo por socializar, muchos jóvenes se vuelven adictos al cigarrillo.

Y en esa línea, Okarina Castaño, VP Creativa y de la organización, comenta que esta pieza es sólo una parte de una campaña macro enfocada, en principio, en dinamizar los contenidos de la página Web y las redes sociales de la Sociedad Anticancerosa. “Esto se logrará publicando informaciones de interés, para incrementar la anticipación en la audiencia y el tráfico de los usuarios. En este periodo de introducción, los mensajes se centrarán en los hábitos e índice de fumadores, evolución del tabaquismo, entre otros tópicos”.

Agrega la vocera que la segunda fase de la campaña se concentra en proyectar la pieza audiovisual en salas de cine y canales de televisión, con impulso en las redes sociales y plataformas Web de la agencia y de la Sociedad Anticancerosa; buscando sumar voluntades de personalidades prominentes que contribuyan a la difusión de este mensaje. La tercera etapa de la campaña busca instalar y mantener el tema de la prevención del cáncer pulmonar como un constante tema de conversación entre la población venezolana, proveyendo información, avalada científicamente por especialistas en el área, sobre los síntomas, diversos tratamientos y métodos para prevenir las diferentes tipologías de la enfermedad.

La campaña El estilo de fumar puede verse en su versión corta, de 30 segundos, en las principales salas de Cines Unidos en todo el país. En su versión original, de 2 minutos, podrá verse a través de las redes sociales de DLB GROUP. En Twitter e Instagram, @dlbgroup, y en Facebook, DLBGroup.

DLB Group es la red de publicidad no convencional Venezuela-México-Costa Rica, con socios en las principales ciudades de Latinoamérica. Ha destacado siempre por su visión innovadora y creativa, lo que le ha permitido, en los últimos años, atender clientes internacionales con niveles de exigencia muy elevados, apostando por conceptos vanguardistas en publicidad y al desarrollo de estrategias que conectan y contactan: Siempre Aprendiendo, Siempre Innovando.www.dlbgroup.com

Nota de Prensa