Autoridades colombianas investigan ‘secuestro masivo’ en San Antonio

Publicado el: 15 Septiembre, 2017 Hora:10:07 AM

Testigos aseguraron que los desconocidos irrumpieron en establecimientos nocturnos llevándose consigo hombres y mujeres.

Un extraño caso de secuestro múltiple estaría siendo investigado por las autoridades policiales y militares en función de establecer la veracidad del hecho, la identidad de los posibles autores del mismo y, finalmente, lograr la liberación de las víctimas, en caso de confirmarse.

La situación habría ocurrido, de acuerdo con varios vecinos de esta población fronteriza, el pasado viernes, a avanzadas horas de la noche, cuando en varias discotecas y tascas de San Antonio se presentaron sujetos armados.

Estos hombres, luego de identificar a ciertas y determinadas personas que se encontraban allí disfrutando, se las llevaron por la fuerza, sin que nadie se atreviera a objetar nada.

Testigos aseguraron que los desconocidos irrumpieron en establecimientos nocturnos como Cata Boom, Coyote y Ángeles, entre otros, llevándose consigo al menos uno o dos clientes, entre hombres y mujeres.

El sábado, cuando lo que habría ocurrido la noche anterior comenzó a conocerse en San Antonio del Táchira, se manejaba una cifra tentativa de “secuestrados” de entre 8 y 20. Situación que de llegar a confirmarse, resultaría un hecho sin precedentes en el país.

Si bien en las redes sociales se difundieron fotos de algunos de los supuestos plagiados, la identidad de cada uno de ellos hasta la fecha no se ha logrado, a excepción de Mayela Garrido y Glendys Parada.

Sin embargo, este jueves corrió el rumor de que varios de ellos habían aparecido sin vida, pero por lo menos hasta horas de la tarde no se había confirmado, dando paso solo a especulaciones.

Se conoció que las más de 20 líneas de mototaxis que operan en el municipio Bolívar no salieron a trabajar, y posiblemente no lo hagan por algunos días, hasta tanto las condiciones de seguridad no estén dadas en la zona.

La Opinión