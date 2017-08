Hay que dar la pelea

Comenzó la carrera y vamos a ganarla, pero hay que dar la pelea. El panorama pinta complejo porque los contrincantes son candidatos de los cuarteles, que a pesar de que se visten de civil, al primer toque de diana salen despavoridos a parárseles firmes para recibir las órdenes de quienes verdaderamente mandan en Venezuela, lo demás es un circo de los más malos y baratos del mundo.

No tengo la menor duda que el día y a la hora que sea, en los centros y mesas que seleccionen, los candidatos de la oposición lograrán un triunfo rotundo en las elecciones regionales adelantadas para octubre por “solicitud” de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente.

A estas alturas a nadie debe extrañarle la actuación de la ANC, ellos juegan así, están en el poder, son unos forajidos que de política entienden muy poco, que no quieren negociar y que en la única tierra donde pueden vivir como reyes y transitar libremente, pero con la amenaza latente de ser blanco de escrache, es esta, nuestra Venezuela.

Ahora bien, el reto no sólo de los partidos políticos, sino del resto de los que conforman la oposición en el país, es lograr una Unidad sincera y sin radicalismo.

Hay que ir con los mejores candidatos en la primera línea de la carrera, si los inhabilitan, como ya está advertido; hay que relevarlos por los de la segunda línea que deben ser excelentes opciones, y si a estos también los sacan de juego, pues sustitúyanlos por los del tercer frente, que lógicamente deben ser mucho mejor que los primeros y segundos. No importa el partido al que pertenezcan, lo importante es ganar la carrera de las 23 gobernaciones.

Les aseguro que hombres de la talla como Pompeyo Márquez, el mismo Teodoro Petkoff o Douglas Bravo en aquellos años de odisea y rebeldía por las montañas llegaron a pensar, en esas noches de soledad, que el camino emprendido de llegar al poder por las armas era tan engorroso, tan difícil e inalcanzable que buscaron el mejor momento para regresar y dar la pelea en tierra firme y siempre con las condiciones adversas.

Esos 23 candidatos que mañana serán gobernadores de la alternativa merecen nuestro respaldo, están poniendo toda la carne en el asador, se van jugar la libertad como se la jugó Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, cientos de jóvenes, alcaldes perseguidos y exiliados, y todo aquel que represente peligro para el régimen.

Hay que jugársela con los mejores hombres y mujeres para seguir avanzado en la recuperación de nuestra Venezuela, por eso desde esta tribuna le pedimos a nuestros líderes que mantengan la coherencia, la unidad por sobre todas las cosas, que resuelvan los conflictos puertas adentro, que hagan votos de desprendimiento pues los estados no son de individualidades, recuerden que esta lucha es por Venezuela.

El Táchira no se merece una segunda reelección de Vielma Mora, que había anunciado no participar; de Arias Cárdenas en el Zulia, quien también a puertas cerradas daba esa opción por descartada, o en Miranda a Héctor Rodríguez; ellos son el pasado y hay que derrotarlos en las urnas electorales a las que tanto le han sacado el cuerpo porque se saben perdidos, por no decir que extinguidos.

Participemos en la carrera, pero hay que dar la pelea.

Edward Rodríguez

@edwardr74