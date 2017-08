Esposa del capitán Caguaripano: No lo veo desde hace 3 años

Publicado el: 15 Agosto, 2017 Hora:10:28 AM

“El ideal de mi esposo es ver a una Venezuela libre”, así lo afirmó Irene Olazo de Caguaripano, esposa del capitán que comandó el asalto al Fuerte Paramacay en Naguanagua, estado Carabobo.

Olazo expresó que tiene 3 años que no ve a su esposo, y que la hija que tienen juntos aún no lo conoce. “Fueron años muy difíciles, no hubo ningún tipo de comunicación ni de contacto, por seguridad mía, tenemos una hija que en aquel momento en 2014 tenía 4 meses, y ella fue sometida a un intento de secuestro por parte de funcionarios, denuncia que se colocó y nunca se hizo nada. Desde el 2014 hemos tenido persecución, amenazas, mucho temor, mi hija no conoce a su padre”, expresó en entrevista ofrecida este lunes 14 de agosto al canal por internet VPI.

Detalló que la lucha de Caguaripano comenzó desde 2009. “Mi esposo comienza esta lucha desde que se gradúa y empieza a ver actos de corrupción y actos que van fuera del hilo constitucional de las fuerzas armadas, en el 2009 el fue apresado por el DIM, en aquel momento estuvo 15 días bajo investigación y por no podérsele demostrar nada fue reincorporado a sus labores normales. En el 2014 luego de pasar un tiempo en Amazonas decidió hacer el pronunciamiento que se dio a conocer donde estaba separándose de las fuerzas armadas”.

Afirmó que el video publicado el pasado domingo 6 de agosto por su esposo en el que informaba sobre la operación David la tomó por sorpresa e indicó que hasta la fecha no sabe dónde está recluido. “Ese video que publicó me tomó por sorpresa , en ese momento sentimos alivio de saber que estaba vivo, pero temíamos por su vida(…) tenemos poca información no se decir hasta el sol de hoy dónde está mi esposo, al no tener comunicación con él”.

Olazo indicó que su esposo “dejó claro en el video que es un movimiento cívico militar y sería incapaz de poner armas en manos de un civil que no las sepa manejar. Es demostrarle al gobierno que el mensaje es ‘yo te puedo quitar las armas con las que estás matando al pueblo venezolano en las calles’, si ellos hubieran querido hacer acción de esas armas pudieron haberlas hecho al día siguiente, ellos salieron de Paramacay sin tener un muerto ni asesinato”.

Yefferson García Dos Ramos y Juan Carlos Caguaripano, militares que participaron en el ataque contra el Fuerte Paramacay durante la madrugada del pasado domingo, fueron capturados este viernes en la ciudad de Caracas.

La información la dio a conocer el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, a través de su cuenta en Twitter. Se ha capturado a “los autores materiales e intelectuales del asalto paramilitar y terrorista” a Fuerte Paramacay, estado Carabobo (norte), el capitán Juan Caguaripano Scott y el primer teniente Jefferson García, escribió Padrino López.

Vía Panorama