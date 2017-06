Empresas Polar y sus trabajadores brindaron un homenaje a jugadores de la Selección Vinotinto Sub20

Carlos Martínez, gerente de Mercadeo Deportivo de Empresas Polar, en nombre de la organización, entregó reconocimientos a cada uno de los jugadores asistentes, y aprovechó la oportunidad para destacar el papel que juega la familia en el desarrollo y crecimiento de esta generación que deja el nombre de Venezuela muy en alto. “Quiero dar las gracias a los familiares de estos muchachos. Es difícil lograr lo que estos jóvenes han hecho y se debe mucho a ustedes, padres y madres que desde que ellos están pequeños, año a año los han llevado a las prácticas y por hacer posible que estén haciendo este trabajo enorme por el deporte. Ustedes son parte de este éxito”.

El compromiso de Empresas Polar con el deporte venezolano ha quedado demostrado durante años, y lejos de ser coyuntural, es una relación a largo plazo, por eso con mucho orgullo P.A.N., Pepsi, y Maltín Polar, marcas que por años han acompañado al fútbol venezolano, también participaron en el homenaje, al entregarles obsequios a los jugadores.

En el evento, animado por Daniel de Oliveira, comentarista de Meridiano TV, los asistentes aprovecharon la oportunidad de hacer preguntas a los talentosos jugadores, quienes compartieron anécdotas y dejaron mensajes de humildad, optimismo, trabajo, y sobre todo de visión de futuro y sueños posibles.

Hablaron los subcampeones

“Le doy gracias a Dios por ser venezolano. Es una alegría para mí representar a todos los venezolanos, acá en la Sub20. La verdad es que estaba muy feliz de hacer el primer gol del Mundial Sub20 Corea y la verdad es que me alegro muchísimo por seguir pensando en nuestra historia. Siempre hemos pensado en todos los venezolanos porque queríamos regalar esta enorme alegría que hemos conseguido hasta ahora”. Ronaldo Peña, delantero.

“De verdad la noticia del Watford (equipo de Inglaterra) me la dieron en Ecuador, dos días antes del partido contra Ecuador. Mi representante me dijo que me había comprado el Watford, de verdad no me lo esperaba, no me imaginaba ese momento, fue espectacular para mí, fue un sueño que de pequeño siempre le decía a mis padres y a mis familiares que quería jugar en un equipo europeo, ir siempre al exterior a jugar futbol. Ellos siempre me apoyaron en todo momento para cumplir un sueño que hasta los momentos se está logrando”. Williams Velásquez defensor.

“Gracias a todos por el apoyo que nos dieron durante todo este tiempo, ustedes fueron el motor que nos impulsó para salir a cada partido, a luchar por nuestros sueños y llegar a donde pudimos llegar. La verdad que, como todo jugador y todo equipo, tenemos que crecer. Tuvimos un camino muy importante para prepararnos para el mundial. Fuimos creciendo poco a poco y eso lo demostramos partido tras partido y llegamos al mundial siendo, quizás no tan reconocidos como lo que estamos siendo ahora, pero eso se da con el trabajo día tras día. Seguimos esforzándonos cada día más para demostrar que en Venezuela no es solo béisbol, también es fútbol”. ¿Quién se imaginaría que hoy Venezuela iría a un mundial?, los que estamos aquí lo soñamos y sabíamos que teníamos ese talento y teníamos que mentalizarnos que sí podíamos. Solo es cuestión de creer que sí se puede”. Ronaldo Chacón, delantero.

“Quiero agradecer a Carlos (Martínez), a Empresas Polar y a los demás sponsors por la invitación, de verdad estamos muy agradecidos con ustedes. Después, invitar a cada niño, a cada luchador venezolano, que ningún sueño es imposible, que Venezuela está para grandes cosas, que nosotros los invitamos a soñar, a crear una Venezuela mejor que, con el talento de cada uno, podemos crear grandes cosas”. José Rafael Hernández, defensor.

“Estaba concentrado, teníamos una bonita oportunidad de jugar una final del mundo y eso iba a dar de qué hablar en todo el mundo”, comentó Wuilker Fariñez, portero de la selección al recordar el gol que anotó en el mundial de Corea 2017, gracias a un audio de la transmisión del partido contra Vanuatu. El auditorio completo, del Centro Empresarial Polar volvió a gritar “gol”.