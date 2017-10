Vielma Mora promete pagar 4 meses de aguinaldos a trabajadores de Alcaldía antes de elecciones

Publicado el: 14 Octubre, 2017 Hora:7:14 PM

El mandatario estadal reunió a los funcionarios municipales para prometerles la gestión de pago con el gobierno nacional.

El gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma, prometió pagar a los trabajadores de la Alcaldía de San Cristóbal, 4 meses de aguinaldos, a un día de celebrarse los comicios de gobernadores de este domingo, para tratar de ganar el voto de los funcionarios municipales.Aprovechando las críticas de los trabajadores a la administración municipal por el impago de deudas por concepto de aumentos salariales, el mandatario estadal ha estado gestionando estos pagos que el gobierno nacional no ha desembolsado a la administración municipal.

Manifestó que “los funcionarios públicos debemos estar a la altura de los obreros, de los trabajadores, que hacen un gran esfuerzo para que a nosotros nos vaya bien. Estoy sorprendido porque ustedes cuentan con un excelente equipo de hombres y mujeres, debo decirles que cuentan ustedes con un sindicato que los quiere, los protege y está pendiente de cada una de sus actividades”.

Aseguró que “el sindicato no impuso condiciones y nosotros tampoco. Mi padre fue un obrero y mi madre también, por eso se lo que es tener un padre y una madre obreros y por eso me siento identificado con ustedes y se de sus sacrificios, de sus preocupaciones y de sus temores”.

El síndico procurador cobró en septiembre 682.720 bolívares. Siempre se habla de los derechos humanos, pero a ellos se les olvida que pagar los sueldos y los bonos de alimentación, es un derecho humano y ustedes se lo van a recordar ahora, y a ustedes les han violado los derechos humanos”.

Manifestó el mandatario que “producto de la ansiedad de pagar rápido, ha habido algunos problemas, pero gracias a las diligencias de mi equipo mañana (este sábado 14) hay 12 agencias del banco Bicentenario abiertas, La Concordia, Pirineos, Paramillo, Táriba, plaza Garbiras, Capacho-Libertad, Capacho-Independencia, Hospital Central, mercado de Táriba, Santa Inés, carrera 22 y la taquilla del IUGC.

Pago de aguinaldos con el nuevo aumento de sueldo

Durante su mensaje a los trabajadores de la Alcaldía en el pabellón Colombia, la tarde de este viernes, el mandatario tachirense hizo un anuncio importante para ellos.

“Les voy a dar una noticia buena. Les voy a pagar los aguinaldos con el nuevo aumento de sueldo que el presidente Nicolás Maduro decrete. El bono de regalo del Niño Jesús a sus hijos, lo voy a hacer y estamos pagando diferencias de sueldo de los meses junio, julio, agosto y septiembre, la diferencia total del bono de alimentación socialista y a pedido de los sindicatos, les vamos a pagar la diferencia que les deben a ustedes del año 2016, 2015 y 2014”, citó el gobernador Vielma Mora.

Igualmente el mandatario informó a los trabajadores que “hay 28 de ustedes que no aparecen en la nómina, pero tranquilos, quienes no aparezcan traen una constancia y nosotros les abrimos la cuenta y vamos a exigirle a los sindicatos de la alcaldía que nos auditen los pagos a ustedes. No tenemos ningún interés de quedarnos con absolutamente nada, lo que quede se les reparte a ustedes”.

-Hay muchas cosas que tenemos que trabajar-concluyó-,- muchas cosas que tenemos que hacer juntos. Habrá más tiempo para reunirnos, solo les doy una pequeña idea, reúnanse ustedes con los sindicatos. El señor presidente Nicolás Maduro me ordenó atender a la alcaldía de San Cristóbal, porque también está en desacuerdo con que la alcaldesa se haya comprado una vivienda a un costo de 1.400 mil dólares y los trabajadores, los obreros no tienen donde vivir. NP