El nuevo TSJ y la primitiva Fiscal General @lortegadiaz

Publicado el: 14 Octubre, 2017 Hora:7:17 PM

“Vigila tus pensamientos, se convierten en palabras; vigila tus palabras, se convierten en acciones; vigila tus acciones, se convierten en hábitos; vigila tus hábitos, se convierten en carácter; vigila tu carácter, se convierte en tu destino”. Frank Outlaw

El día viernes 13 de octubre de 2017, la Sede de la OEA, a casa llena, se instaló el TSJ nombrado legítimamente por la Asamblea Nacional, trabajará en la OEA, Colombia y Washington. No debería calificarse como un Poder Judicial“opositor”,sino más bien,como un“TSJ independiente y respetuoso del marco constitucional venezolano” que evidencia la grave crisis institucional del país. Así se inicia una gesta judicial en un contexto político complicado en el que esemáximo órgano judicialse juega un lugar preponderanteen nuestra historia patria y del frágil concierto de las naciones, en el cual son muchos los que han manifestado su descontento con este acto, que por lo histórico impone un desempeño ejemplar.Junto a ese TSJ deberían estar el CNE y el Gobierno de Transición que los venezolanos demandamos el 16J, haciendo pensar en amenazas y/o debilidades que pudiesen aflorar en esta nueva etapa de la justicia venezolana en parlamentarios altamente cuestionados y que deberán bailar pegados con esos Magistrados legalmente en funciones y designados por ellos mismos según la Constitución y el Mandato del 16J.

La máxima instancia judicial comenzó sus funciones en el exilio para recuperar la democracia en Venezuela, cualquier otro objetivo sería una verdadera traición a la patria. En ese sentido, las palabras de Luis Almagro son elocuentes: “La democracia requiere un Poder Judicial autónomo”,“La democracia sólo puede fortalecerse con un sistema judicial autónomo y ese es el compromiso de los nuevos magistrados”. No hay lugar a dudas,“La instalación de este TSJ abre el camino para recuperar la democracia en Venezuela”, porque“Es necesario restablecer el Estado de Derecho en Venezuela”, como muy bien lo ratificó el Secretario General de la OEA, a la vez advirtió,“Nadie conoce el sufrimiento y angustias de los venezolanos, privados de derechos básicos”. Las cartas están echadas. No debe haber sorpresas. Para que no existieran dudas al respecto, Almagro fue enfático, pidió a los países latinoamericanos y europeos adoptar sanciones “para poner al régimen de Maduro de rodillas”, sabiendo mejor que nadie que la Unión Europea avanza unánimemente en la única ruta efectiva frente a la narcodictadura: “presión y acciones firmes”.

De tal manera, que nadie se llame a engaños, menos la gran ausente en ese acto, Luisa Marvelia Ortega Díaz, quien está obligada a desistir de seguir considerando que “el hombre más humanista que ha existido en el planeta se llama Hugo Chávez”, pues eso sería como pedir que le respeten“su parcialidad política a favor del chavismo”, peor aún, pasar por alto que ella es corresponsable en todas las atrocidades de este régimen, tiene culpa por 10 años de complicidad, silencio e inducción por impunidad. Ella está clara en eso. Entendió el mensaje cuando le negaron la visa y ahora anda apuradita, ahora sí denunciará a NicolásMaduro y al régimen chavista ante la Corte Penal Internacional, ahora sí está sacando pruebas de Odebrechtcontra Maduro, Diosdado y los otros que tiene en lista. No la tiene fácil, ni afuera ni adentro, donde Pedro León Rodríguez, el “Zar de la Faja”, de prófugo de la justicia por corrupción pasó a ser testigo estrella en su contra, adicionalmente sus camaradas activaron la alerta roja de Interpol contra su marido, el ex diputado de la Asamblea Nacional del Psuv, Germán Ferrer.

Llegó la hora de la verdad para Luisa Marvelia, la abogada Tamara Suju describió ahí mismo en la OEA el horror que han sufrido y sufren nuestros hermanos venezolanos, la Fiscal General era cómplice y avalaba todo eso. Ni haciendo un ejercicio de abstracción podrá deslastrarse de esas aberraciones, de ahí la urgencia de recibir en su oficina de Bogotá las denuncias de jóvenes venezolanos víctimas de violaciones de Derechos Humanos por parte del régimen, de ahí su certeza durante la Convención de Fiscales y Procuradores Generales, celebrada en Lima, Perú, asegurando: “lo que se ha instaurado en Venezuela no es un estado de derecho, es un estado despótico. Un peligrosísimo aparato de represión y ejecución gigantesca de corrupción, responsable de la grave crisis económica y social que vive mi país”. Y si alguien sabe de violación de los Derechos Humanos en Venezuela, esa es Luisa Marvelia, el Alto Comisionado de la ONU constató esas “sistemática violaciones” por su propia boca, lo mismo han hecho otros organismos y funcionarios en su gira internacionalpagada con el dinero que nos robó a todos los venezolanos. Es obvio, los hechos que he referido indican que ella sabe a ciencia cierta cuál es su responsabilidad de cara al Año Judicial que se inició hoy en el exilio, cumpliéndola a cabalidad tal vez no redima del todo sus culpas pero si podrá traer paz al país, pero sobre todo a su alma y a su perturbada conciencia.

La instalación del TSJ en el exilio ocurre como resultado de la arbitrariedad del régimen, que arremetió contra los Magistrados que hoy en la OEA tomaron las riendas de una gestión judicial cuyas consecuencias prácticas pueden confluir en lo que los personeros del régimen buscar evitar a toda costa, su salida del poder. En las próximas horas se esperan decisiones de este Máximo Tribunal, muchas de las cuales habrá que materializar la Fiscal General, bien por intermedio de funcionarios designados a tales fines por ella o, en su defecto, tendrá que fajarse como las buenas a concretar las órdenes de captura internacional que para bien del país no deben hacerse esperar, algo del todo en sintonía con las motivaciones que dieron lugar a la instalación del TSJ en el exilio “Como un mecanismo de presión internacional contra la dictadura instaurada en Venezuela”. El lunes la OEAretomará sus audiencias públicas sobre los posiblescrímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, con un planteamiento preocupante para los jerarcas del régimen, trasladar esas audiencias a la Corte Penal Internacional, se prevé que la reanudación de esas jornadas coincida con las primeras ejecutorias del“Legítimo TSJ en el Exilio” quepodrá enjuiciar a Nicolás Maduro y su gabinete sin miramientos ni sesgos políticos que sigan dando al traste con los esfuerzos orientados a recuperar la democracia de una buena vez.

