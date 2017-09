Régimen de Maduro no puede lavarse las manos por cortes de electricidad

Publicado el: 14 Septiembre, 2017 Hora:1:38 PM

En el Táchira, y en prácticamente todos los estados del país, los constantes apagones eléctricos están incidiendo de manera brutal en la ya disminuida economía familiar y empresarial, por cuanto las inesperadas y frecuentes fluctuaciones de energía terminan quemando los aparatos eléctricos, y el nulo poder de compra al que nos ha llevado este destructivo régimen de Nicolás Maduro hace imposible reponer los mismos, e incluso repararlos, ya que los repuestos para los mismos no se consiguen, y si de casualidad se tiene la suerte de ubicarlos, cuestan miles de bolívares que la gente no posee.

De esta manera se expresó el parlamentario nacional Franklin Duarte, quien indicó que en Táchira las fallas eléctricas de los últimos meces va en incremento, pues “de dos cortes diarios ya vamos hasta por 8 cortes de más de una hora de duración, los cuales se realizan sin nigún tipo de aviso, acarreando la pérdida de aparatos eléctricos por los cuales nadie responde”.

— Aquí sabemos que no tenemos a quien reclamar porque “el pequeño gerente”, José Gregorio Vielma Mora, está muy ocupado haciendo sus negocios personales desde la gobernación como para ocuparse de lo verdaderamente importante y sobre todo de lo que vaya en beneficio de la población, por lo que es perdido solicitarle que interceda ante sus amigos del Psuv para que por lo menos le den un poco de reposo a los tachirenses, por lo que emplazamos al ministro de Energía a que se pronuncie por el terribe estado de abandono en que mantienen a un sector tan fundamental para un país como es el eléctrico.

Todos sabemos –dijo- que las grandes sumas de dinero que se asignaron para invertir en el servicio eléctrico desde que inició el gobierno el extinto Hugo Chávez está en las cuentas personales de los enchufados rojos que a mala hora asumieron las riendas del país, pero lo triste es que con esta situación se afecta incluso el propio gobierno, porque la electricidad no le falla solo a los demócratas, le falla a todos por igual, no solo en sus casas, sino cuando va a comprar cualquier parte, cuando va a las entidades bancarias y la respuesta es que no hay línea; en los hospitales que es algo sumamente grave para los quirófanos; a los pequeños empresarios que han tenido que cerrar porque los paganones les ha dañado los cuartos fríos, en otras palabras, el país se paraliza, pero a ellos poco les importa porque igual no quieren un país próspéro, sino uno calamitoso como al que nos han llevado para poder seguir administrando sobre el hambre y las necesidades de la población.

Señaló Franklin Duarte que aunque es difícil imaginarse que podemos estar peor, cada día el régimen de Maduro y sus secuasez, como en el caso del Táchira José Gregorio Vielma Mora, nos sorprenden con elementos nuevos en contra de los venezolanos, su intención definitivamente no es otra que seguir humillando a la población para exprimirles lo poco que tiene cada quien, y ejemplo de ello en el Táchira es el pago de gasolina a precio internacional dentro del estado con una frontera cerrada, eso nadie lo entiende, pero el gobernador sí que lo disfruta.

— No sean tan cobardes, -expresó Duarte- ya se robaron todo el dinero de los venezolanos, quebraron el pais, digan ¿qué mas quieren aparte de humillar al pueblo y aumentar la persecucion de los que pensamos diferente y defendemos nuestra gente? Lo bueno ahora es que los tachirenses tenemos la esperqanza de que a Vielma Mora le queda poco tiempo para sacarlo con votos de la gobernación por haber marcado el récord como el gobernador más malo y corrupto que se haya tenido en la historia, y de esta manera también le vamos a hacer un favor a la gente del Psuv en el Táchira quienes se suman a la gran mayoría que desea ver cómo este nefasto personaje pierde la elección.

Magaly Guerrero