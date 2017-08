Vielma Mora fue obligado a inscribirse como candidato a la reelección

El gobernador Vielma Mora instaló una tarima frente al CNE durante el acto de inscripción de su candidatura.

El gobernador del Táchira José Gregorio Vielma Mora inscribió formalmente su candidatura a la reelección ante en Consejo Nacional Electoral este lunes en la mañana para lo cual desplegó en las inmediaciones del organismo comicial a decenas de agentes de seguridad dos días antes e instaló una gran tarima desde la cual se dirigió a ses seguidores.

Militantes del Psuv y funcionarios de la Gobernación del estado y los ministerios que debieron asistir al acto, acompañaron al mandatario estadal, quien destacó que tuvo que presentar nuevamente su nombre a solicitud del pueblo tachirense, que se siente agradecido con su gestión de gobierno.

El 16 de junio pasado Vielma Mora aseguró que no presentaría su candidatura a gobernador, alegando no haberle cumplido a los tachirenses. “Dije que si yo no terminaba la autopista San Cristóbal-La Fría desde San Félix hasta San Juan de Colón, no me iba a reelegir. Hice todo el esfuerzo, ese es el sector más complicado, una zona donde no se puede dinamitar porque eso afectaría a San Juan de Colón, se trabaja prácticamente a pico y pala, ahí se dañaron 42 equipos pero al final no se cumplió la misión y yo no puedo incumplir mi palabra”.

Y agregó en esa ocasión que “debo ser ejemplo en este país de lo que es un político diferente que no tiene ambiciones para ocupar cargos y están las puertas abiertas para quienes deseen aspirar. Yo no me voy a reelegir como gobernador del estado Táchira”.

Sin embargo, se conoció que ante la falta de opciones para enfrentar las candidaturas que surjan de la oposición, el mandatario tuvo que a regañadientes oficializar su candidatura a la Gobernación del estado por “órdenes precisas de Caracas”, según indicó una fuente oficialista.

