MAS: Maduro trata de producir intervención de EEUU en Venezuela “para victimizarse”

Publicado el: 14 Agosto, 2017 Hora:6:17 PM

El secretario general del Movimiento al Socialismo, MAS, Felipe Mujica, no cree en la hostilidad estadounidense.

El secretario general del Movimiento al Socialismo, MAS, Felipe Mujica, advirtió que el anuncio del uso de las armas por parte del presidente de los Estados Unidos Donald Trump en contra de Venezuela en una aparente función de garantizar la supervivencia de la democracia, se correspondería más con una coincidencia entre los presidentes Trump y Maduro que un verdadero acto hostil como tal.

“Desde nuestro punto de vista, pareciera que hay una alianza entre Maduro y Trump para acabar con los venezolanos, cada uno a su manera”, dijo.

Destacó que por una parte, el presidente Maduro está enfocado en la práctica cotidiana “del peor gobierno que hemos tenido, donde las amenazas permanente sobre las instituciones y personas, además de la prisión para alcaldes y constante acoso a los parlamentarios son el plato fuerte”. Mientras que el presidente Trump, “que es un extremista por naturaleza, es aprovechado por Maduro justo cuando hay una intención de una agresión por parte de EEUU, con el propósito claro de utilizar la experiencia cubana para tratar de que se produzca la intervención para victimizarse y ocultar así la verdadera crisis que azota al país”.

Mujica recalcó que el problema de Venezuela, “lo tenemos que resolver los venezolanos de manera pacífica y democrática” insistiendo en la necesidad de que el costo que se pueda producir en vidas o en daños a la sociedad venezolana sea el menor posible. “Creemos que todo lo que tenga que ver con amenazas de invasiones armadas, vengan de los EEUU o de otros sectores tiene que ser rechazada por la sociedad venezolana en su conjunto”.

Aseguró que de concretarse un evento de esta naturaleza, los grandes perdedores serían todos los venezolanos, al tiempo que reconoció que si el presidente Maduro, “se manejara de manera más democrática y más respetuosa de la Constitución y las leyes venezolanas, ninguna de esas amenazas estaría presente hoy”

Fecha electoral ¿?

Felipe Mujica calificó de “arbitrario” el cambio de fecha para la elección de gobernadores que ahora se realizará en octubre y deploró que aun no se haya fijado la fecha exacta, por lo que a su juicio, todo lo que tiene que ver con este proceso electoral pudiera convertirse en un “despelote” por el cambio intempestivo de los tiempos para el ajuste del cronograma que comprende la etapa de las sustituciones y otros ajustes necesarios. “Ojalá el Consejo Nacional Electoral no vaya a violentar las leyes que en esa materia existen bajo el argumento de que no hay tiempo”.

Dijo que aspiran desde la tolda naranja a que el organismo electoral respete las leyes. “Ratificamos que ante el hecho de todas las provocaciones que vengan del campo oficialista la respuesta debe ser una sola: participar de tal manera que los atropellos se conviertan en un aliciente para que no se salgan con la suya”.