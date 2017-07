La Revolución Francesa

Publicado el: 14 Julio, 2017 Hora:5:52 PM

Sin duda alguna, la revolución de la independencia americana, y en particular la venezolana, estuvo influida por las ideas de los enciclopedistas franceses y de los protagonistas de aquel proceso que acabó con el poder absoluto de los reyes y abrió paso a la democracia y al gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

El mundo entero celebra esos tres grandes conceptos: libertad, igualdad y fraternidad. El mundo entero estaría mucho mejor organizado y los ciudadanos seríamos mucho más felices si todos pudiéramos disfrutar plenamente de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad.

Hoy los venezolanos estamos librando una lucha agónica por que en nuestro país prevalezca la libertad, es decir la democracia, el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la independencia y a la autonomía de las diferentes ramas del poder público, y la libertad de todos los ciudadanos detenidos o encarcelados en nuestras Bastillas tropicales por causas políticas. En Venezuela estamos librando una lucha sostenida también por la igualdad. Sobre todo por la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos nacidos en esta tierra o que han venido a ella para hacerlas propia y para contribuir a su progreso y a su desarrollo.

Es intolerable la situación que estamos viviendo los venezolanos desde el punto de vista de la igualdad. Una minoría opulenta de privilegiados enriquecidos al amparo del poder político y una abrumadora mayoría de venezolanos que no tienen acceso a los bienes más elementales para una existencia decente.

Niños que no tienen escuela, ni alimentación apropiada, ni útiles escolares, ni esperanzas, ni perspectivas. Madres desoladas porque no consiguen lo indispensable para mantener a sus familias, padres desesperados porque no consiguen trabajo y los que tienen trabajo no ganan lo suficiente para enfrentar el efecto de la inflación desatada y del alto costo de la vida. Igualdad de oportunidades solo podremos alcanzarla con más y mejor educación. Lamentablemente, en los últimos años hemos retrocedido dramáticamente en la lucha por ganar la batalla de la ciencia, la tecnología, la informática y la cultura en general.

La fraternidad es lo que los cristianos llamamos el amor o la caridad. En los últimos años hemos sufrido los venezolanos una siembra traumática de odio, de división y de fractura de la unidad nacional; renovamos nuestro compromiso de seguir luchando por la libertad, por la igualdad y por la fraternidad.

Eduardo Fernández