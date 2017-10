Vielma Mora: “El subsidio del combustible es insostenible”

Publicado el: 13 Octubre, 2017 Hora:3:14 PM

La escasez de combustible no es culpa de los gobernantes, dice Vielma Mora

Para el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, los elevados costos que el ejecutivo nacional cancela por gasolina para mantenerla a precio subsidiado es inaceptable, ya que solo beneficia a los contrabandistas. “Nosotros tenemos la odiosa pretensión de seguir subsidiando sobre todo el tema del combustible, ya es insostenible por parte del estado tener que entregar 6 mil millones de dólares americanos solamente en subsidio que en su mayoría se va de contrabando de combustible no sólo a Colombia sino también, al Caribe, Guyana, Brasil y otros países”.

Insistió en la tesis conspirativa desde Colombia en contra del gobierno chavista, asegurando que desde el año 2008, durante el gobierno del presidente colombiano Andrés Pastrana, se creó la resolución N° 8, que a su juicio pone al bolívar en desventaja frente al peso en la frontera.

Dijo estar convencido que la crisis económica en el país se puede solucionar sincerando el tema cambiario en la frontera. “Nuestra frontera es una gran oportunidad para parar, enfrentar y sobrepasar el tema de la economía pero sincerando el tema de la moneda que ya corre en una parte de la frontera la venta de productos de manera legal en pesos”.

También hizo referencia la tema de la exportación desde el Táchira.“Tenemos una frontera terrestre amplia con un tercer puente en Tienditas y la continuación de otro entre Agua Clara-Colombia y Guarumito en La Fría. Tenemos las conexiones para sacar productos con personas colombianas y venezolanas que apuestan y están seguros que juntos podemos salir adelante”.

Reconoció Vielma Mora el grave problema de escasez de combustible, pero aclaró que no era responsabilidad de los gobernantes, sino de los contrabandistas. “Es un tema de educación y de no querer al país que nos da tanta riquezas, es un tema de conciencia y no de gobernantes. Lo que podemos hacer nosotros es aumentar la penalidad y sanciones duras tipo Europa y Estados Unidos”.

“Es necesario que los periodistas se involucren y junto a las autoridades crear un plan de educación para reducir el tema del flagelo más grande que es el facilismo que da el contrabando de combustible”.