“Aquí el único delincuente electoral fue el gobernador saliente”

Publicado el: 13 Octubre, 2017 Hora:3:26 PM

El secretario ejecutivo de la MUD y coordinador de Primero Justicia (PJ) en el Táchira, Abelardo Díaz le salió al paso a la denuncias efectuadas por el candidato del PSUV a la reelección, el gobernador José Vielma Mora, señalando presunta comisión de delitos electorales por parte de la oposición por supuesta destrucción y retiro de su propaganda electoral.

Dijo el vocero que “hay que ser muy cara e´ tabla para hacer una denuncia de ese tipo, con qué moral habla este señor de delitos electorales cuando viene de utilizar junto a Diosdado Cabello los escenarios deportivos del estado como el gimnasio de balón mano y el gimnasio Arminio Gutiérrez Castro de La Concordia para hacer programas cargados de campaña electoral y proselitismo político, además transmitidos por el canal de estado que debería ser de todos los venezolanos, con lo cual no solo cae en la figura del delito electoral sino que además incrementa su reiterado comportamiento delictual, pues estos hechos también se enmarcan en el delito de peculado de uso continuado, sobre lo cual ya tiene reiteradas denuncias en la Fiscalía y que más temprano que tarde tendrá que responder por sus delitos”.

Díaz resaltó que es inmoral que quien ha utilizado también la residencia oficial de gobernadores para actos políticos partidistas y además bajo amenazas obliga a asistir a los funcionarios públicos a sus actos de campaña, porque es la única manera de poder mostrar una foto con algo de gente, esté ahora señalando a la oposición como delincuentes electorales, cuando nadie en la historia de este estado ha sido tan descarado a la hora de infringir las leyes electorales y de abusar del poder para tratar de favorecer su candidatura, “la cual ya no levanta ni con grúa y que además se aproxima a la más grande derrota electoral que candidato alguno hubiese sufrido en la entidad”.

Aseguró el coordinador regional de PJ, que los funcionarios que bajo amenazas son obligados a asistir a los actos políticos del gobernador, el próximo domingo lo castigarán votándole en contra y “la prueba de ello la vivimos el pasado miércoles cuando asistimos a cantarle la canción de despedida a Vielma Mora en la propia residencia de gobernadores y tan solo tres o cuatro señoras nos trataron con odio y violencia, el resto de la gente que estaba allí y los agentes policiales mostraban sus rostros de satisfacción por la actividad que desarrollamos y nos alentaban a seguir adelante”.

Igualmente, señaló que también es inmoral que Vielma Mora los denuncie como delincuentes electorales cuando no solo ha puesto los bienes y la logística del gobierno regional al servicio de su candidatura, sino cuando ha sido evidente que sus operadores han destruido las vallas y la propaganda de la próxima gobernadora Laidy Gómez.

“A mí no me cabe duda, que las desubicadas denuncias de Vielma Mora obedecen en primer término a la envidia de ver como en la unidad logramos hacer una campaña modesta pero llena de pueblo y esperanza, donde nuestra candidata y quienes la acompañamos le dimos la cara a la gente en todos los rincones del Táchira, cosa que Vielma Mora no pudo hacer, porque el pueblo lo rechaza y no tuvo otra alternativa que hacer campaña de la mano de su jefe Diosdado Cabello y en escenarios cerrados y distantes del pueblo y en segundo término porque ve como se le terminan los días y solo fracaso es lo que pudo mostrar como gestión en nuestro estado”, puntualizó Abelardo Díaz.

