Aumentan la criminalidad en Capacho Nuevo ante la falta de policías

Publicado el: 13 Junio, 2017 Hora:6:37 PM

La prefecto del municipio Capacho Nuevo, Carol Rojas, exigió al alcalde Jorge Galiano devolverle la policía al municipio.

La prefecto del municipio Capacho Nuevo, Carol Rojas, informó en rueda de prensa desde la sede de la dirección de Política del estado Táchira que en el municipio “se está generando desorden y agresiones ante la falta de la policía regional, luego de quemadas sus instalaciones.”

Al no contar ahora con organismos de seguridad han aumentado los delitos como el robo, tal es el caso del infocentro de El Valle del cual fueron hurtados los equipos, al igual que la biblioteca pública se ha registrado hechos violentos, “en estas situaciones la policía nos apoyaba, por eso exigimos al señor alcalde que regrese la policía al municipio”

Recordó que el día 16 de mayo fueron quemadas las instalaciones del centro de coordinación policial y la sede de la prefectura los cuales funcionaban en el edificio municipal, como resultado se obtuvo una pérdida total que afecta a los habitantes del municipio.

Señaló que el día anterior a los sucesos, el alcalde retiró los bienes de la emisora FM Capachense y en la mañana antes de la quema, “sacó los libros del registro; señor alcalde: cómo resguarda usted los libros del registro y los de las demás oficinas no? Acaso sabía lo que iba a pasar?”

Informó que el burgomaestre pretende culpar a los chavistas alegando que en su oficina se encontraron gorras y franelas rojas. “Quiero decirle que nosotros somos amor y paz”

“En la prefectura se atendían a todas las personas sin distingo de color, raza y es lamentable que nos dejen sin nada con que atender al pueblo” dijo.

Dijo además que los servicios públicos no llegan a tiempo debido a las “trancas y guarimbas”, afectando a la misma comunidad, sin embargo, seguirán trabajando coordinadamente para llevar los beneficios al pueblo. “Con el cierre de vías no perjudican al presidente, no perjudican al gobernador, sino nosotros mismos somos afectados”.

Finalmente Judith Niño, concejal del municipio Capacho Nuevo, resaltó la importancia de tener la seguridad en el municipio a través de la policía estadal e informó sobre la realización de una mesa de trabajo entre los concejales y el alcalde donde el burgomaestre expresó su desacuerdo para que la policía vuelva a funcionar en la sede de edificio municipal, “según él, pone en riesgo la integridad física de los trabajadores de la alcaldía.