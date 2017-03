Jóvenes dicen que los Clap son “corrupción y una burla más al pueblo”

Publicado el: 13 marzo, 2017 Hora:4:56 PM

Los dirigentes juveniles copeyanos denuncian que la comida se la están llevando a Cúcuta de contrabando.

El presidente de la Juventud de Copei Táchira dijo que ” la realidad del día a día, nos va demostrando la ineficiencia y la corrupción campante que se presenta con los CLAP y que más se podría deducir o decir sobre esto, cuando en mismas declaraciones hechas por Nicolás Maduro, sin inmutarse en lo más mínimo reconoce que 10 mil cajas del CLAP se encontraban de manera ilegal en la frontera con Colombia, llevando a cualquiera a preguntarse: ¿Y cómo fue que llegaron esas cajas hasta allí?”.

Manifestó que “se supone que todas esas cajas viajan con sus respectivas guías y destinos asignados, o será acaso que estos camiones no pasan por alcabalas ni puntos de control que permitan garantizar que estas cajas no terminen en territorio colombiano o a manos de inescrupulosos que agudizan la crisis alimentaria de nuestro país, siendo un negocio redondo que provisiona y hace millonarios a unos cuantos amparados por la mano gubernamental”.

El dirigente juvenil de la tolda verde se preguntó “si estos productos por alguna razón terminan en los anaqueles de La Parada en nuestro vecino país, y algunos peor aun siendo revendidos en nuestras calles: ¿Cómo hacen para movilizar 10 mil cajas que no parecen asignadas a nadie hasta el eje fronterizo? ¿Para qué el gobierno despliega a más de 6 mil efectivos de seguridad teniendo nuestra frontera militarizada y con un paso “controlado” si igual los productos llegan por alguna razón a Colombia o a manos de revendedores?; realmente, esto no tiene otra definición sino complicidad y que está bien organizada una gran red de contrabando y corrupción que se ha vuelto un verdadero elefante blanco difícil de ocultar para el gobierno nacional y sus personeros en todos los niveles”.

Expresó que “es inocultable que todo esto acontece, pues la misma diputada del Psuv Nellyver Lugo en declaraciones recientes confirma las irregularidades y la distorsión en la distribución de dichos CLAP, admitiendo con lo expresado que hay corrupción en dichas estructuras, que hay desorganización e improvisación evidente, que los censos son deficientes y que están preocupados en aumentarlos puesto que se hacen más para cumplir con afanes y caprichos del Gobernador Vielma Mora por ofrecer supuestos resultados y cifras que terminan siendo chucutas, que para solventar verdaderamente el problema alimentario y beneficiar a las familias en nuestro estado y en el país”.

Méndez denunció que los encargados de la repartición de estas cajas las desvían “y además que algunos están siendo hasta obligados a devolver dineros que por lo que se interpreta con esa acción, solo confirman flagrantemente las voces de denuncias por cobros fuera de la norma, llevando a decir sin temor alguno que este programa no es más que otro experimento fracasado de este gobierno que como la legisladora aseguró se “subestima” a las comunidades, y no es solo con los censos sino con esos malos procederes que desvelan muy claramente el calvario que atraviesan los venezolanos por conseguir alimentos en denigrantes colas y esperas que muchas veces resultan en que no obtengan lo necesario para garantizar su correcta alimentación”. NP