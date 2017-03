Vielma Mora pide la renuncia del jefe de FEDE-Táchira Ramón Arenas

Publicado el: 13 marzo, 2017 Hora:4:40 PM

“El jefe de Fede-Táchira (Ramón Arenas) debe renunciar. Si tiene dignidad debe dimitir al cargo porque no cumple las funciones inherentes a su posición, para lo cual fue designado, pero no cumple, no hace nada por el Táchira”, señaló el gobernador del Táchira José Gregorio Vielma Mora en la edición 122 de su programa semanal “Vielma Mora Construye” este lunes 13 de marzo, al rechazar señalamientos del jefe de Edificaciones Educativas, sobre la construcción de la primera escuela ecológica del Táchira y de Venezuela.

“Hicimos una escuela de barro con botellas de plástico y el representante de Fede en el Táchira, fue para la sede de la escuela un día antes que yo al sector El Suspiro a decirle a la gente que le negara al gobernador del estado dejar en servicio la escuela ecológica, cuando la misma comunidad pidió la ejecución de esa obra”.

Recordó que la construcción de la escuela ecológica, primera de su tipo en el Táchira y en el país, “se dio gracias a un proyecto e idea del ambientalista Homero Parra, quien junto con la comunidad, padres, representantes, Inteduca, y otros organismos del gobierno bolivariano del Táchira, pudimos construirla y dejarla al servicio de los niños del sector”.

Se refirió Vielma Mora al “estado deplorable” en que se encuentran distintas instalaciones escolares en San Cristóbal y el interior del estado, “pero el jefe del Fede nada hace para remediar esa situación”.

-El Liceo Simón Bolívar-indicó-, está en el suelo, el Pedro María Morantes está en el suelo, la escuela Normal está en el suelo, la sede del liceo 27 de noviembre en Naranjales, está en el suelo, el centro de educación inicial Simoncito de Borotá, está en el suelo, Quiero terminar ese Simoncito, pero no puedo porque eL jefe de Fede paraliza la obra, escuela Gonzalo Méndez, en el suelo, al igual que la escuela de Río Chiquito.

“Velar por la estructura física de las edificaciones escolares es responsabilidad del jefe de Fede, pero no cumple con sus obligaciones”, aseveró el gobernador.

Apuntó que preparará un informe sobre la situación para entregarlo al jefe de las milicias a nivel nacional. Nosotros no podemos tener un miliciano en contra del gobernador ni en contra de la revolución. Pero no solo fue él, también lo acompañaron ingenieros y arquitectos de FEDES a ver si estaba bien la estructura de la escuela ecológica “, reveló y puntualizó que tiene en su poder 19 solicitudes de diversas comunidades del Táchira que aspiran construir en sus sectores escuelas ecológicas como la de El Suspiro.