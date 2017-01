Veraz/ Cicerón destapa más guisos en la Unellez-Cojedes

Publicado el: 13 enero, 2017 Hora:6:34 PM

Por Robert Alvarado

…Maduro, estudie y gradúese de profesor UCV, para que pueda saber lo que siente un profesional al ser maltratado… Cecilia García Arocha Rectora de la UCV

Sigo con el tema de la Unellez y Cicerón me comenta ciertas anomalías en esa casa de estudios. Los que hacen vida en esa universidad pública en que viven en un Holocausto en la Unellez-Cojedes. Algo parecido con la persecución de judíos por parte del gobierno nazi. Con aquella creencia que tenían los alemanes de que eran una raza superior, y por tanto, los judíos eran una raza considerada inferior y merecían morir, algo que se pudiera decir que lo están aplicando aquellos que tienen el control de esa universidad, pero como estamos en el llano busco músicas y coplas algo de un holocausto de amor de mi amigo Cheo Silva (https://www.youtube.com/watch?v=B9Zv7iuroOo&list=RDB9Zv7iuroOo) la cual pongo: Sigo sufriendo una pena/ Por la mujer que ahora/ Es dueña de mis sueños/ Y suspiros/ Tanto es que mi corazón/ Al no percibir/ Su amor no da a mi vida/ Sentido.

El sufrimiento que tienen algunos por esa mujer tiene nombre de institución como es la Unellez creada por un gran visionario como es el ex presidente Carlos Andrés Pérez que hoy los que están dirigiendo esta institución nunca reconocer esa verdad, que es el gran creador de casa de estudio. Además dijo una verdad en el año 1998 cercano a las elecciones presidenciales, (https://www.youtube.com/watch?v=1RXd-zcwo-g) si esta gente llegaba al poder…

Los Vivir en aparente calma ha inundado todos los espacios en Venezuela. Es así, como ante nuestros ojos ocurren eventos atípicos que vemos como normales, esta calificación ambigua solo nos permite ahondar en nuestros pensamientos y argumentos.

Recuerdo que nací en un país donde ser “Feliz” era el común denominador, se hablaba de la 4ta república, clase marginada, garimpeiros y la explotación del petróleo. Nuestros libros eran diseñados para aprender y pocos estudiantes de educación básica, media o bachillerato sabían de partidos políticos y mucho menos tenían discursos ideológicos extraídos de otros países.

La Universidad era el sueño, era ese lugar donde ya no eras un simple joven sino que tus conocimientos eran proporcionales a tus oportunidades. Tu casa de estudio lo era todo, la amabas y defendías de todo aquel que la considerara menos o pensara en atacarla, los profesores eran el máximo ejemplo de ética y nada era mejor que vivir 16 horas al día de vida estudiantil, pasillos para hacer amigos y salones en los cuales estresarte pero iba a aprender.

Hoy me consigo con una Universidad a las afueras de la zona central de nuestro país, con pasillos vacíos, personal sentado tomando café (si consiguen), profesores cumpliendo horario mientras se quejan de unas autoridades carentes de legitimidad, alumnos que van por una calificación mayor a 3.00 puntos, en conclusión; la definición precisa de “DEJADEZ” en mayúscula y subrayado.

La Unellez es todo menos una casa de estudios con buena reputación. Las irregularidades colmaron la sede, el oportunismo decidió apadrinar a las autoridades y los estudiantes se vieron silenciados por un movimiento estudiantil (COEA) que decidió monetizar sus opiniones.

Ese refrán “Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas” se mudó a la Unellez. Coexisten locuras que parecen absurdas en un lugar donde debe reinar la academia, ética y profesionalismo.

Tan solo daré un ejemplo: el día de hoy, la Msc. Anais Balza Vásquez, lidera el Programa (facultad) de Ciencias Sociales y bajo ella recaen los Subprogramas (Carreras) de Administración, Contaduría y Derecho. Balza se graduó como profesora de Química y posee un postgrado en Ingeniería Ambiental otorgado por esta misma casa de estudios en el año 2010. Comenzó a trabajar en la Unellez en aproximadamente en el año 1994 en los programas de Ingeniería y Educación sin éxito alguno, pues el descontento de sus superiores y allegados terminó por llevarla a un área laboral totalmente desconocida.

El Programa de Ciencias Sociales en el año 2016 estuvo cargado de anormalidades, profesores que no asistían a sus horarios de clases, alumnos que se quejan de no ser escuchados por las autoridades, salones con poca higiene, inseguridad en la institución, falta de transporte, becas otorgadas pero con saldo en 0 Bs todo el año, además del descontento en el personal administrativo.

Sin embargo, la mejor salida que encontró la jefa del programa Anais Balza, fue decir que ella no estaba enterada de lo que ocurría, y como decisión personal, comenzó a estudiar la carrera de Derecho el presente año bajo la modalidad que permite la plataforma Moodle. Esto quiere decir, que la Msc. quien dirije la actividad de este Subprograma es hoy una estudiante de 1er Año de Derecho en la Unellez de San Carlos, estado Cojedes.

Actualmente el tema tratado por todos los profesores es: “Ahora tendremos como colega a la Prof. Balza”, ¿será que abandonó su cargo como autoridad de la institución o es un caso más donde quien paga se da el vuelto?

Quisiera saber que opina el presidente del Colegio de Abogados del estado Cojedes, Roberto Anderi sobre lo antes mencionado como la jefe de los programa de la carrera de Derecho no es abogado sino alumno es decir que inmoralidad e indecencia.

Terminaría este tema interesante como Cicerón destapa más guisos en la Unellez-Cojedes, cantando con otra canción llanera deIgnacio Rondón, Ironías: (https://www.youtube.com/watch?v=5wikp2Ya-dA) Ironía de la vida que mala jugada del destino pues nos dimos/ en el momento/ en el sitio equivocado… como esta casa de estudio se contamino de tanta corrupción y ahora nos quedamos con la boca abierta

