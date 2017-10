Carlos Graffe fue trasladado al tribunal sin notificar a su abogado

El padre del preso político, Carlos Graffe, Oswaldo Graffe, informó que su hijo fue trasladado hoy desde la cárcel militar de Ramo Verde en Los Teques al fuerte de Paramacay ubicado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Dicho proceso no fue notificado con anticipación ni a sus abogados ni a familiares.

“Se pretendía sostener una audiencia hoy, violando totalmente su derecho a la defensa. Le querían asignar un defensor público. Nuestro abogado no asistió a la audiencia por no ser notificado y tuvimos conocimiento que dicha audiencia fue diferida para el 3 de noviembre”.

Graffe subrayó que en los 90 días que lleva el dirigente de Voluntad Popular tras las rejas no han podido tener acceso al expediente.

Por otro lado, agregó que tampoco les notificaron, luego de los 45 días posteriores a la audiencia de presentación, realizada el 14 de julio, si hubo acusación o no, sin embargo, lo han mantenido detenido en la cárcel militar de Ramo Verde

El Padre del dirigente manifiestó que Graffe no es culpable de nada distinto a luchar por un país en el que hayan oportunidades para todos y que su caso está conformado por un montaje de “pruebas falsas”. Asimismo, alertó sobre la situación de salud del dirigente político.

“A Carlos lo operaron el 3 de mayo por cálculos renales. Le extrajeron 3 de los 7 que tenía en el riñón izquierdo. Tenía pautada una segunda operación, un poco más invasiva para eliminar el restante a mediados de julio. Esto no ha sido posible por inaccion del Tribunal y de las autoridades del penal. Al menos tres médicos, llevados por las mismos autoridades de Ramo Verde, lo han visto y coinciden que se debe hacer exámenes para saber su estado real de salud y el potencial riesgo. Pero estos no han sido autorizados, no le dan credibilidad al diagnóstico ni a lo delicado de su estado de salud”, lamentó.

