Todos los venezolanos tienen derecho a dólares Dicom: Vivas

Publicado el: 12 Julio, 2017 Hora:2:17 PM

La Alcaldesa, Virginia Vivas, expresó que el Gobernador debe pedirles disculpas a los ciudadanos por sus declaraciones.

Con respecto a las declaraciones del Gobernador del estado Táchira, donde expresó que las personas que no acudan a votar por las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), no recibirán dólares Dicom, la Alcaldesa del municipio Córdoba, Virginia Vivas, señaló que esto es un violación a los derechos de los ciudadanos, porque este sistema no está limitado a un solo sector del país, ni le pertenece a ningún partido político, es para todos los venezolanos.

“Es una vejación a los ciudadanos, porque el Dicom no es sólo para los del PSUV. Con la subasta a 5 mil bolívares por dólar, un funcionario público que gana un salario mínimo solo tendría la posibilidad de comprar al mes 20 dólares, sin gastar en ninguna otra cosa y reservando la tarjeta de alimentación. No sé si el Gobernador se refiere a los dólares que han ingresado al Estado por la frontera, cuando se hizo la negociación de la comida, de lo cual se ha especulado mucho en los medios nacionales y que dicen, son millones de dólares que entraron sin pagar aranceles y registrarle ingresos a la nación por esa importación”, indicó.

Vivas manifestó que las amenazas del Gobernador están fuera de lugar, porque ni los partidarios del PSUV van a poder participar en esas subastas, debido a que no les van a vender 20 dólares, ya que a su juicio ellos buscan hacer negociaciones por montos más elevados.

La Alcaldesa exigió respeto para todos y cada uno de los venezolanos, porque con estas amenazas, el Gobierno sólo demuestra el miedo que tienen ante el fracaso, por la baja participación y el poco apoyo que tienen para este proceso de la ANC.

“La amenaza es una falta de respeto, estoy segura que ante esto, muchos tachirenses y los oficialistas que tienen dignidad, no van a ir a votar. No vamos a ir a votar nosotros, pero tampoco van a ir a votar lo del PSUV. Porque a ellos les cuesta una harina al igual que a nosotros, un dólar. Un paquete de arroz cuesta dos dólares, un litro de aceite cuesta más de 2 dólares, al precio del dólar paralelo”, expresó.