Diputada responde a Vielma Mora que participen o no en ANC dólares Dicom no llegarán al pueblo

Publicado el: 12 Julio, 2017 Hora:4:27 PM

Dip. Laidy Gómez, secretaria de Organización regional de AD.

La diputada por Acción Democrática en el estado Táchira Laidy Gómez, rechazó este miércoles los señalamientos de los voceros del Gobierno Nacional en contra de la consulta popular convocada por el Poder Legislativo para este domingo 16 de julio.

En opinión de la parlamentaria las declaraciones del diputado Pedro Carreño, son insignificantes pues “nada detendrá el ánimo y el coraje de los venezolanos”; Gómez también desestimó las amenazas del Gobernador José Gregorio Vielma Mora sobre los dólares otorgados a través del sistema de Divisas Complementarias (DICOM) pues, “los tachirenses están claros que a quienes no participen en la ANC no les darán Dicom ¡Ahh!, pero a los que participen en esa estafa constituyente tampoco les darán porque esos dólares no llegan al pueblo”.

La legisladora señaló que el próximo domingo las calles de Venezuela expresarán un sentimiento popular verdadero “tras la violación de los derechos de participación política, robado por Maduro y sus serviles a todas las consultas electorales legítimas que los sectores democráticos hemos impulsado, apegados a la Constitución: referendo revocatorio, referendo Consultivo, elecciones Diputados de Amazonas, elecciones vencidas de gobernadores y cronograma electoral de elecciones municipales”.

Por ello – continúo Gómez – ante esta Violación al derecho de participación política que tienen los venezolanos por norma suprema plasmada en la Carta Magna, la asamblea nacional en resguardo de las garantías constitucionales y soberanas, aprobó una Consulta Popular para permitir al electorado venezolano que opine sobre el planteamiento de una Asamblea Nacional Constituyente -(ANC)- sin garantías de participación, sobre la demanda a las Fuerza Armada Nacional (FAN) y a sus funcionarios a obedecer la Constitución del 99 y a respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional electa por el pueblo en derecho Legítimo, sobre la Renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución”.

La representante de la frontera aseguró que los venezolanos no pueden tener dudas sobre el ejercicio democrático impulsado desde el apartamento pues, “contaremos con la participación electoral más alta en la historia y dejaremos una vez más desnudo al gobierno demostrando que Nicolás Maduro y su banda no cuentan con un número superior al 10% de los ciudadanos, mientras que las propuestas democráticas que estamos impulsando cuentan con una mayoría calificada e histórica que supera ampliamente el 77% del pueblo que anhela que Venezuela se recomponga en todos sus espacios políticos, económicos, sociales, culturales, productivos e incluso internacionales”.