Nepotismo judicial revolucionario, reina en Guanare

“…Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia…” Paul Auster

Hablar de Guanare es recordar al centauro de los llanos nuestro General en Jefe José Antonio Páez, oriundo de Curpa. Un hombre querido por muchos venezolanos quien lucho en la Batalla de Carabobo y odiado por otros. Un odio sembrado por el comandante supremo Hugo Chávez porque lo tíldalo de traidor a Bolívar y que había sacar los restos de Páez del panteón nacional, (https://www.youtube.com/watch?v=3uEWoXELoP0) la cual nunca se ejecuto gracias por aquella: Carta de Páez a Chávez (http://cablepelado.blogspot.com/2008/04/carta-de-pez-chvez.html) inspirada por el comandante Cazorla. Allí demuestra unas verdades que al difunto no le gusto y no ejecuto lo planteado, pero como no estoy hablando muertos, voy hablar de los vivos que están en el poder Judicial del Estado Portuguesa que se comete supuestamente en el Tribunal Superior Agrario. En que Jueza y Secretario están emparentados y viven en la misma casa, lo que viola flagrantemente el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prohíbe esta aberración: “…No podrá ser secretario o alguacil de un mismo tribunal quien estuviere ligado por parentesco, en los mismos grados anteriormente expresados, o por adopción, con el juez o jueces que lo constituyan” Violando la disposición contenida en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la jueza Dulce María Ardúo González, nombró a su yerno, el abogado Gabriel Santiago Briceño Vargas, para desempeñar el cargo de Secretario del Tribunal Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa y del Municipio Juan Vicente Campo Elías del estado Trujillo, el cual ella regenta como Juez titular según como lo comentan en el caso es que la juez Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa y del Municipio Juan Vicente Campo Elías del estado Trujillo, Dulce María Ardúo González tiene como Secretario del tribunal a su yerno, el abogado Gabriel Santiago Briceño Vargas, quién está casado con Marianyela Ducelyn Cárdenas Arduo De Briceño, hija de la mencionada juez. La pareja Briceño Vargas / Cárdenas Arduo tiene un hijo…, actualmente de tres años de edad, quién viene siendo nieto de la referida jueza.

Este nepotismo es repudiado en su artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es muy claro, cuando establece que“No podrán ser simultáneamente jueces de un mismo tribunal, o de tribunales distintos que puedan conocer en grado, quienes sean entre sí parientes en línea recta o cónyuges, ni los colaterales que se hallen dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ambos inclusive. Tampoco podrán serlo en las mismas circunstancias quienes estén unidos por lazos de adopción. No podrá ser secretario o alguacil de un mismo tribunal quien estuviere ligado por parentesco, en los mismos grados anteriormente expresados, o por adopción, con el juez o jueces que lo constituyan.”

Es anti ético valerse de una posición de juez para favorecer a un familiar o amigo, sino que afecta seriamente al erario nacional en la medida en que crea conflictos de intereses que fácilmente se resuelven con contrataciones a dedo, genera opacidad en la rendición de cuentas y promueve la impunidad en la persecución de otros delitos de corrupción, pues “nadie va a atestiguar contra un amigo”. Además, promueve la desprofesionalización de la gestión pública y aumenta la burocracia, en virtud de que se asignan funciones a personas que no están capacitadas para desarrollarlas.

Como sabemos los artículos 145 y 146 de la Constitución, consagran los principios de honestidad, idoneidad y eficacia en el nombramiento de los funcionarios; el artículo 13 de la Ley Contra la Corrupción prohíbe favorecer intereses económicos particulares, y el 14 condena abiertamente el nombramiento o remoción de funcionarios de acuerdo a su filiación política. Así mismo, el Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos, en su artículo 6 también condena contundentemente estas prácticas, de la misma manera que lo hacen los artículos 33 y 40 de la Ley del Estatuto de la Función Pública nacional, pero eso es pura papel es letra muerta aquí se viola todo en este país. Claro son pocos los jueces han conseguido que parientes fueran contratados por ese organismo.

Solo recuerdo una denuncia hecha por el periodista Nelson Bocaranda sobre el nepotismo en el poder judicial (http://runrun.es/nacional/274527/el-nepotismo-se-pasea-impunemente-por-el-poder-judicial.html) La ex presidenta del TSJ Luisa Estella Morales, colocó a sus tres hijas en distintos puestos, siendo Leticia Acosta Morales la que posiciones de mayor relevancia ocupó, pues durante los once año que su madre estuvo en el máximo juzgado fue magistrada de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y coordinadora de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM); y por último una de las asistentes. Ese nepotismo no quedo allí sino puso a su sobrino Esaú Alejandro Alba Morales, como fiscal 10º con Competencia en Drogas del estado Yaracuy. Esaú hizo los guisos más grandes de la historia de San Felipe extorsionado a cualquier persona en Yaracuy. Un caso histórico el que hizo con un adefesio jurídico acusatorio en contra del preso político yaracuyano el empresario Kamel Salame por solamente por tener el poder dado por la tía al servicio de la revolución. Este Fiscal se creía todo poderoso como dice la canción de Héctor Lavoe(https://www.youtube.com/watch?v=HKZlm2iyK9Q) pues Esaú le ponen los ganchos por su ambición del poder llegando a todos los extremos y se vio envuelto en una extorsión que le hizo a una comerciante 40 millones de bolívares para no involucrarla en un caso de drogas que estaba investigando a un familiar de ella. Este siendo Fiscal (https://goo.gl/faIARv) fuellevado él a la cárcel y después al pasar los días le dieron arresto domiciliario y se dicen que nadie recordaba el caso bochornoso le dieron la libertad condicional como dicen en San Felipe e Independencia bajo la influencia de su tía Estelita es decir el nepotismo en potencia…

Esto del nepotismo judicial están plagados de casos de conflictos de interés que van en detrimento del poder judicial. Vean otro caso para rematar el nepotismo y nos vamos para Maracay como la Juez 5to de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua Mary Carmen Amarista Herrera, ha movido todas sus teclas para beneficiar a un homicida quien es su hermano Edson Amarista. Quien mato a su propio hermano José Gabriel Amarista es decir un fratricidio. Se supo que Edson le dieron arresto domiciliario según bajo la influencia de su hermana Mary. Para todo sepan ella es la que lleva el juicio del preso político de Kamel Salame. Ya entiendo todo, los favores de la revolución se cobran con creces y se devuelve con ayudas que van a beneficio de sus camaradas. Por eso les digo amigos lectores el poder judicial debe ser revisado a fondo desde la cabeza hasta los pies y sacar toda basura que mucho llaman en los pasillos de los tribunales el nepotismo judicial….

