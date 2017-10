Línea 23 de Enero abandona ruta de transporte hacia Guayabal

Publicado el: 11 Octubre, 2017 Hora:2:17 PM

Concejal Jesús Salcedo: esta línea de transporte no puede cubrir la ruta ante la falta de repuestos para operar hacia este sector

.- Habitantes de la comunidad de El Guayabal de la Parroquias San Sebastián denunciaron en la mesa de trabajo organizada por el concejal Jesús Salcedo, presidente de la Comisión de Desarrollo Vial, las graves consecuencias que ha generado el abandono de la ruta hacia ese sector por parte de la Línea de Transporte 23 de Enero, quienes alegan la falta de repuestos e insumos para la operatividad de las unidades.

Salcedo quien estuvo acompañado del concejal Alexis Carvajal y vecinos de esta comunidad observa con tristeza lo que ha sido el deterioro del sector transporte en el Municipio San Cristóbal y en todo el país, como consecuencia de las malas políticas donde se han politizado los principales servicios a las comunidades. “Hoy nos preguntamos qué va a suceder con los habitantes de El Guayabal, El Río, La Tinta, Azua, Colinas de Azua, así como todo el 23 de Enero, quienes se están quedando sin el transporte público porque lamentablemente la línea 23 de Enero que cubre esta ruta para el día de hoy lamentablemente anuncian que no pueden seguir cubriendo porque no tienen sino tres unidades trabajando y no cubren todas estas comunidades ya que no tienen la capacidad para asistir este servicio”.

Argumentó el edil de Proyecto Venezuela que esto está generando un grave problema para la población que está quedando desasistida de este importante servicio público; por eso gran cantidad de niños y jóvenes no podrán dirigirse hacia sus centros educativos; así como muchas personas de la tercera edad que lamentablemente el día de hoy no pueden dirigirse a cobrar sus pensiones por esta misma situación. En tal sentido, hoy sin necesidad de politizar aún más esta situación, le hago un llamado a los representantes de los Ministerios referentes al área del transporte la urgente necesidad que tomen en cuenta la dotación de repuestos e insumos para esta línea de transporte, la cual es una de las más populosa de la ciudad. “No es posible que esta gente no tenga hoy, unidades de transporte por falta de cauchos, repuestos para sus motores, diesel”.

–Es muy doloroso ver la situación de estos vecinos quienes tuvieron que afrontar contratiempos para dirigirse hasta la sede de la Alcaldía, pero es más preocupante ver cómo se van a devolver para sus hogares sino no consiguen transporte.

Por ello, enfatizó el edil la necesidad de no politizar los servicios que van dirigidos a las comunidades. “Sin embargo vemos como los habitantes de estas comunidades se quedan sin transporte sencillamente por una política del Gobierno regional y Nacional quienes han asumido una Proveeduría fantasma la cual no dota de cauchos, ni repuestos a estos conductores”.

En tal sentido, una de las conclusiones a las cuales se llegó en la mesa de trabajo argumentó el edil es que en un lapso de doce días citarán a una mesa de trabajo a los transportistas de rutas adyacentes, con la finalidad de estudiar la posibilidad de que estas unidades puedan brindar apoyo a los habitantes de El Guayabal que hoy están sin este servicio. Igualmente hace un llamado al Gobernador del Estado; así como a los representantes del Ministerio de Transporte en la región a no politizar los servicios de la gente “ya que hoy el transporte en el Estado Táchira está operando en un 40 por ciento, ya que la gente no puede pagar un taxi, no pueden tampoco movilizar sus vehículos particulares a todas partes porque no consiguen los repuestos y los que consiguen son excesivamente caros, entonces no se puede visualizar el problema desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social”.

Finalmente dijo que “si a los amigos de TransTachira les llegaron 40 unidades de transporte y quieren colaborar con los vecinos de estas comunidades, yo los invito a poner a disposición dos unidades para poder cubrir esta ruta hacia El Guayabal, “vengan y siéntense con nosotros, le vamos a legalizar estas líneas de TransTachira, pero vamos a distribuir las unidades de transporte para que puedan ser rentables para ellos, pero también rentables a las comunidades y que ellas se vean beneficiadas”.

Doris Mendoza Díaz