Más de 900 containers de medicinas no han entrado a Venezuela porque el gobierno no lo autoriza

Publicado el: 11 Septiembre, 2017 Hora:4:50 PM

Cojedes.- El Presidente de la Comisión de Asuntos Interiores, Seguridad y Defensa del Parlamento del MERCOSUR (Parlasur) y diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa (Unidad-Cojedes), aseguró que es falso que al gobierno le importe la vida de los venezolanos.

Correa alertó que hay más de 900 containers de medicina provenientes de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, que no han podido entrar a Venezuela debido a que el gobierno nacional no lo autoriza “en su empeño por hacer creer al mundo que aquí no hay una crisis humanitaria y esto es sumamente grave”.

En ese sentido, el parlamentario denunció que el Estado esta poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, ya que “por ejemplo, Cojedes es el segundo estado en desabastecimiento de medicinas a escala nacional según las estadísticas, y han fallecido personas como consecuencia de la escasez de medicamentos, sin contar del pésimo funcionamiento de hospitales y su decadentes dotación”.

José Gregorio Correa fue enfático en señalar que es un crimen de Lesa Humanidad negar la entrada de medicinas para el pueblo “en una situación como esta, es realmente inhumano que por diferencias politicas no permitan el ingreso. En verdad lo que debe importarle al gobierno es la preservación de la vida de los ciudadanos”.

