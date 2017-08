Prefectos con colectivos armados persiguen a la disidencia política: Duarte

Franklin Duarte asegura que las órdenes las imparte Vielma Mora

El parlamentario nacional tachirenses Franklin Duarte está denunciando a los prefectos del PSUV, que son empleados de la gobernación del estado, “por estar comandando a los grupos de colectivos armados y arremeter en contra de la disidencia política en la entidad, especialmente a la dirigencia del partido socialcristiano Copei y a los jóvenes de la resistencia.

Explicó Duarte que esta práctica se viene realizando en varios de los 29 municipios de la geografía tachirense. “Primero comenzaron en la frontera y luego han estado haciendo lo mismo en la zona de montaña, donde coaccionan a sus víctimas, y si no acceden a sus requerimientos los amenazan con los cuerpos de seguridad serviles de la dictadura, con las consecuencias de abusos que ya toda Venezuela y el mundo conoce: acusaciones ilegales, juicios militares, torturas, y abusos de todo tipo en contra de las leyes nacionales y los convenios internacionales de respeto a los Derechos Humanos.

En este sentido se refirió a lo sucedido con el concejal del municipio Uribante, Jacson Durán, “privado de libertad por los tribunales militares, violando la Constitución de la República, el estudiante Gabriel Bolaños de la juventud socialcristiana, así como otros 4 uribantinos más, y la persecusión del concejal Juan Carlos Moncada”.

Igualmente se refirió al caso del concejal de Capacho—– José Martí, quien fue herido de bala y en vez de buscar los grupos armados lo que hace la prefecto del municipio es ordenar su persecucion y la del concejal José Gregorio Roa, presidente del Concejo Municipal de ese municipio; así como en Ureña el prefecto ha ordenao la persecución contra el concejal Darwin Gómez.

— Estas acciones en paralelo en dintintos municipios y con el mismo modus operandi nos indica que detrás de todo esto está la orden directa del gobernador José Gregorio Vielma Mora, quien es el jefe directo de los prefectos que actúan como los pranes de los colectivos armados, sin embargo eso no amedrenta a los valientes jóvenes del Táchira, en este caso a los jóves socialcristiano que luchan y manifiestan abiertamente su rechazo a la dictadura comunista castromadurista que ha acabado con Venezuela.

Detalló Duarte que el partido Copei no piensa dejar la lucha de calle por la libertad de Venezuela y la recuperación de los espacios electorales, constitucionales y democráticos “que han sido nuestro norte como partido político en Venezuela, por lo que no dejaremos de participar en ningún espacio político en el que se nos permita conseguir esos objetivos, ya que no le daremos ventaja al régimen de Maduro para hacer al igual que Cuba elecciones con solamente los candidatos del gobierno. Nuestro planteamiento es una lucha en todos los terrenos, así lo hemos venido haciendo y continuaremos por esa senda, por lo que nos mantendremos en pie de lucha a pesar de las persecuciones y las abusos que impone el régimen de Maduro con el abuso de la fuerza, y en el Táchira desde la gobernación con los grupos paramilitares que comanda Vielma Mora.

Estamos seguros –dijo- que pronto las sanciones que está imponiendo Estados Unidos también le llegarán al mal gerente del Táchira para bloquearle todos los bienes que tiene en el imperio, pero también confiamos en Dios que pronto la Ley Divina lo alcanzará por tanto dolor y muerte que ha traído al Táchira por sus contantes abusos y atropellos.

Magaly Guerrero