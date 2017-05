Los 5 detenidos de La Grita tenías bombas molotov, escudos y piedras, dice el gobernador

Publicado el: 11 Mayo, 2017 Hora:6:17 AM

El gobernador del estado, Vielma Mora, exhibió a los cinco detenidos en la residencia de Gobernadores.

Sobre la detención de 5 personas, entre ellos una joven de 19 años cuando se disponían a cerrar el paso por las vías de los municipios Jáuregui, García de Hevia y José María Vargas informó el gobernador del Táchira José Gregorio Vielma Mora.

Los arrestados “tenían en su poder bombas molotov, piedras, escudos y otras herramientas con las cuales amedrentar a los usuarios de las vías que estaban cerrando, si alguien osaba reclamar esa acción”.

La acción tuvo lugar entre las 3 y las 4 de la madrugada, “cuando una manifestación pacífica se convirtió en una manifestación política agresiva y violenta”.

“Los ciudadanos detenidos habían cerrado la intersección de la vía a El Cobre, que es la troncal 7 y La Fría, así como en el sector La Quinta del municipio Jáuregui, donde los aprehendidos estaban con un grupo importante y fueron capturados en una acción bien manejada por la Guardia Nacional Bolivariana al mando del mayor Rivero, comandante del Destacamento de montaña número 214 de la Guardia Nacional”, aseguró el mandatario.

Indicó que “lamentablemente tengo que dar los nombres e incluso solicité que les quitaran el cubrimiento de los rostros, porque estos ciudadanos y ciudadana no tienen compasión con el pueblo del Táchira. Estos ciudadanos que están aquí, entre ellos un señor de 51 años, otro de 41 y una muchacha de 19 años. Estos ciudadanos están promoviendo que no salgan gandolas ni cavas de productos que sacan los campesinos y campesinas del municipio Jáuregui y que no solo vienen a San Cristóbal, sino que van más allá del Táchira”.

“Estos ciudadanos que están aquí y se tornan violentos, hacen orgías, vilipendian al gobierno y no tienen oficio claro, hacen que nuestros campesinos pierdan sus cosechas porque son productos perecederos y que para poder trabajar y producir piden créditos, empeñan bienes y trabajan a medias. Esto de cerrar vías es un delito peor, porque no es nada pacífico estar todo un día y toda una noche en una vía impidiendo el paso de vehículos y personas, donde le cobran a la gente para que puedan pasar y hasta amenazan con agresividad”, prosiguió el mandatario.

Añadió que “cuando alguien se dedica a cometer ese tipo de delitos, no puede pedir luego que se le de tratamiento político, no puede ser porque estos son hombres y mujeres negligentes”.

Identificó a los aprehendidos como José Francisco Morales Chacón; Edinel Omaña Sánchez; Rigo Oscar Rujano; Molina Torres Víctor Daniel, y Greimar del Valle Gómez Morales, de quienes refirió serán encarcelados “no en una dependencia militar donde gocen de privilegios, sino en un cuartel de prisiones civil, bien sea la Policía del Táchira, la PNB y el cuartel del CICPC”.

A los 5 detenidos de Jáuregui, se suma Jonathan José Velásquez Colmenares, “quien fue capturado ayer (martes) en horas de la tarde en la avenida 1 con calle 4 de Táriba y fue detenido cuando se ocultaba en una alcantarilla, pero previamente estaba promoviendo e instigando a otros ciudadanos al desorden, se le halló un morral dentro del cual guardaba 7 piedras, un envase de vidrio contentivo de gasolina y clavos metálicos, un envase plástico contentivo de gasolina, un cohetón y un recipiente de vidrio contentivo de presunto excremento”.

Apuntó que el ciudadano “está a la orden de la Fiscalía número 1 del Ministerio Público y fue capturado en flagrancia”.

Un gran trabajo están ejecutando los cuerpos militares

En otro aparte de sus declaraciones el gobernador Vielma Mora destacó la labor que en las actuales circunstancias están cumpliendo los cuerpos militares y policiales en la región.

“Hoy queremos explicar a detalle el control que estamos desempeñando y el gran trabajo que ejecutan los cuerpos militares y policiales especialmente, bajo la gran dirección del G/D Carlos Miguel Yánez Figueredo, Jefe de la ZODI-Táchira y por supuesto, la ejecución perfecta cumpliendo con los preceptos de la Constitución y el cumplimiento a detalle de la leyes en materia de derechos humanos y de prevención, cuidado y protección del ambiente, de los recursos naturales, y de bienes públicos y privados, el G/B César Méndez López”, destacó el mandatario.

Explicó que “el General Méndez López está al frente del control operacional y del control de funcionamiento de la PNB y de la Policía del Táchira. Y quiero significar hoy que la Policía del Táchira está bajo el control policial y operativo del Jefe del Comando Zonal 21 y continúa bajo el control administrativo en este caso, de la gobernación”.

Recordó al final que “el primer obligado del orden interno municipal son los burgomaestres de cada municipio, quien debería salir en primera instancia a resolver las manifestaciones violentas con caras encapuchas y cierre de vías, serían las policías municipales y en los municipios donde no exista, sería la Policía del estado Táchira”, apuntó.