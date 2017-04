“Golpistas del chavismo tachirense quieren ahora quieren aparecer como los golpeados”

Publicado el: 11 Abril, 2017 Hora:9:50 AM

Dip. Alvaro Peña.

“El fascismo madurista representado en Vielma Mora y sus lacayos del Consejo Legislativo, ahora vienen con el cuento de falsos positivos, y ellos saben mucho de eso pues se lo pasan montándolos, son estos señores que una vez montado el golpe de estado por el TSJ, salieron a defenderlo y justificarlo y cuando el propio Tribunal cambió las sentencias entre gallos y medianoche, entonces salieron a culpar a la Asamblea Nacional como la responsable, de un golpe montado por el sector madurista del máximo tribunal”, respondió el diputado copeyano, Alvaro Peña a los parlamentarios oficialistas del Consejo Legislativo del Táchira.

Dijo Peña que “la desesperación que tienen por seguir en el poder, los ha llevado a impedir los procesos electorales regionales por el susto que les da un resultado que va a estar por encima de las 2/3 partes logradas en la asamblea nacional, en el último proceso y obvio menos se arriesgan a una elección general, porque desaparecerían del panorama electoral”.

“Lo que si tiene claro el pueblo del Táchira y Venezuela, es que la defensa de la constitución y de la democracia, se realiza en la calle, con movilizaciones populares, pacíficas y democráticas, que están siendo atacadas por policías guardias y factores para policiales y paramilitares, que no podrán frustrar a un pueblo que esta decidido a vivir en democracia y no en este arremedo de régimen que busca todos los métodos, de quedarse con el poder a la brava, y no lo lograrán”, apuntó.

Indicó finalmente que el proyecto de país de la Unidad “no pasa por una dictadura marxista trasnochada y fracasada históricamente, y escondida detrás de cuentos de camino para justificar las tropelías de un régimen que está a punto de fenecer, pues solo se sostiene en las armas de la república que le han dado hasta a los grupos paramilitares y parapoliciales que esconden detrás de capuchas para atacar a los patriotas que defienden la democracia en las calles de este país”.

El-Informe.com