El purgatorio de una Jueza en Aragua

“Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.” Libro de Génesis, Capítulo 4, Versículo 8

La tarde de aquel viernes 17 de febrero del presente año, a las 04:59 pm, la señora Persida Guarena, impulsada por el sexto sentido de una madre, escribió: “DIOS BENDICE A TOD@S MIS HIJ@S… Edson Amarista, Yrene Amarista, Benny Amarista, José Gabriel Amarista, Alfredo Guarenas, Leonardo Vgs, Yngrid Verenzuela, Andy Arias… NO ME LOS DESAMPARES, CUIDAMELOS PROTEGEMELOS”. Después, volvió a escribir ese ruego varias veces, como conjurando un mal presentimiento que la intranquilizaría a lo largo de ese fin de semana. El lunes 20, su presentimiento se hizo realidad sacudiendo a propios y extraños en Maracay, José Gabriel moría apuñalado por Edson.Tras terminar su bachillerato, a José Gabriel lo mandan a estudiar a Bogotá, desde donde se regresó a Maracay para estar con su familia. En la Distribuidora Maracay de FEMSA Coca Cola, donde trabajaba como Ayudante de Entrega lo recuerdan con admiración y respeto, “¿Cómo olvidarlo? Si él era quien nos alegraba a todos”, comentó uno de sus compañeros de trabajo el día que le rindieron un sentido homenaje, colocando en un sitio de honor una de sus camisas de Softbol con un marco protector. Y es que Gabi, como le decían cariñosamente, “rara vez se le veía sin su sonrisa característica, radiante de alegría. Ese muchacho hasta luchando tú lo veías riéndose”, explicó un entrenador de la Federación Venezolana de Sambo, disciplina deportiva que practicaba. “Era la alegría de esa familia”, refirió un compañero de trabajo de Benny e Yrene en la Gobernación de Aragua.

Eso explica muchas cosas. Recientemente, Benny escribió: “Mi Hermanito Que Rabia siento perdonarme por no estar ese día contigo para salvarte. Te hubiera dado mi vida mil veces Te amo y te extraño. Coñ… me dueles en el alma y no lo quiero aceptar que te hayas ido así de esa manera. No te lo merecías tu no papi tu no”. La muerte de José Gabriel causó un dilema familiar en torno al homicida, Edson, quien mejor que nadie debió prever las consecuencias de aquel fratricidio, pues cursaba una “MAESTRIA EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA en UBA Universidad Bicentenaria de Aragua”, donde se graduaron dos de sus hermanas por parte de padre, Katherine y Mary Carmen Amarista Herrera, la última de ellas Jueza en el Circuito Judicial Penal del estado Aragua. Una circunstancia hizo aún más sombría la tragedia, el homicida es Pastor Evangélico, y como tal, un reconocido activista del partido político de doctrina cristiana NUVIPA.El dilema en torno a tan sui generis homicida habría dado paso a un conflicto familiar en ciernes, porque en el Circuito Judicial Penal del estado Aragua, “la infame jueza PROVISORIA del amañado proceso contra Kamel Salame: Mary Carmen Amarista Herrera” (https://twitter.com/carlosramirezl3/status/541590531034189824), hermana de Edson, que le asestó 6 o 7 puñaladas a su otro hermano José Gabriel, pretendería cambiar en la causa que cursaría en el Tribunal Noveno de Control la calificación jurídica de Homicidio Agravado, previsto en el artículo 407, numeral Primero del Código Penal, cuya pena es de 20 a 25 años de presidio, a Homicidio Preterintencional, previsto en el artículo 410 del Código Penal cuya pena sería de 7 a 10 años de Presidio.

Es comprensible, y cabría decir, que es hasta de humanos, que la Jueza Mary Carmen Amarista Herrera haga su mejor esfuerzo por ayudar a su hermano, algo que no verían con buenos ojos aquellos hermanos que respaldarían estas palabras de Benny: “Gabi hermanito esto habla por sí solo. Este es el legado que nos dejaste “Mucho amor, cariño y amistad por doquier” no como quieren hacer creer. Que si tu comportamiento porque eso pasó. Es falso papi y nosotros lo sabemos la envidia fue más fuerte q nada. El no poder ser como tú que irradiabas alegría y felicidad por donde pasabas. El que ayudaba al necesitado, eras el verdadero amigo no el traicionero. Eras el próspero no el tramposo ni estafador por eso y más te quitaron la vida papi. Pero no importa estoy segura que Dios hará justicia. Lo que te hizo no tiene justificación alguna.”

Esto nos coloca necesariamente en un plano ético, peor aún, moral, porque tratándose de Mary Carmen Amarista Herrera, su desempeño como Jueza adolece de los valores y principios del Código de Comportamiento Ético que lo rige, de lo que ha resultado su comportamiento judiciario parcial e indigno, que refleja su calidad de persona de baja moral. Estoy seguro que Maita (QEPD), Josefa Antonia, y ella sabe de quién hablo, reprobarían deshonestas actuaciones como las que hoy dividen a su familia; de Julia, su madre y educadora a carta cabal, no le viene tal iniquidad, aparentemente lo heredó de su padre, por ese hilo sanguíneo que generó una tragedia cuyas consecuencias le costará superar hasta a la misma Katherine siendo Psicóloga. Mientras Félix parecería regocijarse en lo que hace su esposa.

Ese cambio sospechoso, sería algo normal en Jueces y Juezas como ella. A la vez serviría de un mal antecedente para los abogados en otros casos similares o parecidos por la saña con que actuó Edson Amarista. Sin importar que Mary Carmen Amarista logré su objetivo o no, Edson, llevará la marca de Caín, más aún dentro de su familia y su iglesia, según el capítulo 4 del Libro del Génesis, estará maldito y eso es peor que la prisión que busca mitigar su hermana Jueza. Acertó Benny cuando publicó este mensaje: “A veces, hay que perdonar hasta a quien no se lo merece… Quitarse esa mochila que tanto nos duele y dejar que la vida se encargue de cobrar y pasar factura…”

